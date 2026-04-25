Herido un ciclista tras chocar con un coche en Puente Villarente

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Un ciclista resultó herido esta mañana después de colisionar con un turismo en el kilómetro 315 de la carretera N-601, en la travesía de Puente Villarente, en el municipio leonés de Villaturiel.

El suceso se produjo a las 11.44 horas y el ciclista quedó inconsciente. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió a la zona un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.