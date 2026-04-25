Herido un ciclista tras chocar con un coche en Puente Villarente
El impactotuvo lugar en el kilómetro 315 de la carretera N-601, en la travesía de Puente Villarente, en el municipio leonés de Villaturiel. El hombre quedó inconsciente tras el impacto
Un ciclista resultó herido esta mañana después de colisionar con un turismo en el kilómetro 315 de la carretera N-601, en la travesía de Puente Villarente, en el municipio leonés de Villaturiel.
El suceso se produjo a las 11.44 horas y el ciclista quedó inconsciente. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió a la zona un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.