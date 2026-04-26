Mañueco desea éxito a Guardiola "por los extremeños, castellanos y leoneses»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha deseado «muchos éxitos» a María Guardiola como presidenta de Extremadura y ha trasladado «todo el apoyo y colaboración» de su Gobierno autonómico en «beneficio de extremeños y castellanos y leoneses». «Ha sido un verdadero placer acompañarte en tu toma de posesión como presidenta de Extremadura, María», ha expresado el líder autonómico a través de mensaje publicado en la red social «X». El líder autonómico asistió el viernes en Mérida a la toma de posesión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Vox ha elevado la presión a los gobiernos autonómicos del PP presentando iniciativas en los parlamentos regionales en las que defienden el concepto de «prioridad nacional» para garantizar que los españoles accedan primero a la prestación de servicios públicos y ayudas sociales, siguiendo la estela de lo acordado entre ambos partidos en Aragón y Extremadura. Fue en el pacto para investir a la «popular» María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura donde se recogió, en el documento firmado por PP y Vox, que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas «se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». La misma terminología se usó en el acuerdo entre ambas formaciones para investir a Jorge Azcón en Aragón. Esta semana, además, el Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos del PP, la iniciativa de Vox en la que instaba a aplicar el criterio de «prioridad nacional»