Vox tilda de «intromisión» que el PP deje para después de las andaluzas el acuerdo

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Pollán, tildó ayer de «intromisión» que Génova, el PP o el propio Alfonso Fernández Mañueco quieran dejar la firma del acuerdo de gobierno en Castilla y León para después de las elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo, mientras su homologa del Grupo Popular, Leticia García, insistió en que siguen trabajando en el pacto. En cambio el socialista, Carlos Martínez, los acusó de tener en «stand-by» a la Comunidad y pidió aplicar el «principio» de «los castellanos y leoneses, primero».

Los portavoces de los tres partidos aseguraron que la Presidencia de las Cortes les había informado del cronograma de trabajo, pero sin concretarles la fecha prevista para la ronda de contactos con los representantes políticos para proponer un candidato a la investidura, algo que de acuerdo al Reglamento del parlamento debe producirse como muy tarde el 7 de mayo.

Al respecto, el portavoz de Vox, que fue candidato a la Presidencia de la Junta, se mostró «sorprendido» de que el acuerdo se produciría después de las andaluzas y recriminó a Fernández Mañueco que acepte cambiar «cambiar sus prioridades». No obstante, asumió que es «muy difícil» que se produzca antes de que comience la campaña electoral en Andalucía el 1 de mayo. «Seguro que no», dijo Carlos Pollán, ya que faltan unas 48 horas. Sin embargo, reiteró que su formación quiere hacerlo «cuanto antes» y que se están manteniendo contactos «fluidos» y «cordiales». Asimismo, Pollán sostuvo que el «ruido» que a su juicio se ha producido en Extremadura y Aragón no lo quieren en Castilla y León, donde recordó que el objetivo es llegar con el PP a un «buen» acuerdo que recoja el «crecimiento» de Vox en las elecciones del pasado 15 de marzo, en las que se acercaron al 19 por ciento de los votos, así como su mayor peso en la Comunidad que en las dos autonomías donde ya han firmado el pacto de gobierno.

«Ojalá no encontremos trabas desde el PP en Génova», dijo Pollán, quien aseguró que existía un «diálogo fluido» con Fernández Mañueco, aunque evitó entrar en temas puntuales. Así, repitió que el acuerdo de Castilla y León recogerá asuntos «troncales» como la «prioridad nacional» o la reducción de la inmigración ilegal. «Somos claros y transparentes y eso, lógicamente, va a estar», sentenció. Leticia García aseguró su formación acudirá a la ronda de contactos con el presidente de las Cortes, el «popular» Francisco Vázquez, cuando se les convoque , para lo que reconoció existe un «límite temporal», fijado para el próximo 7 de mayo.