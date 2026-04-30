Los veterinarios de Castilla y León piden a la Consejería de Sanidad que elabore una nueva especialidad de ‘Salud Pública Veterinaria’

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El Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León se reunió con la Consejería de Sanidad para solicitar su demanda relativa a la creación de la nueva especialidad de “Salud Pública Veterinaria”.

El presidente del Consejo de Colegios de la Profesión Veterinaria de Castilla y León, Rufino Álamo; la secretaria del mismo, Elena Laguno, y el vocal Juan José Gutiérrez se reunieron con las directoras generales de Salud Pública y con la de Personal y Desarrollo Profesional de la Consejería de Sanidad, Cristina Granda y Sonsoles García, respectivamente.

Rufino Álamo explicó en el encuentro que esta especialidad tendrá un impacto positivo en los niveles de salud de la población, al tiempo que recuerda que desde la pandemia de 2020 es preciso, tal como establece la Declaración de Zaragoza, “reforzar la salud pública frente a riesgos emergentes y disponer de sólidas estrategias y mecanismos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, dentro de un enfoque integral One Health”.

En este sentido, el acceso de los veterinarios a la formación sanitaria especializada en Salud Pública “resulta esencial”, por ser una profesión sanitaria que desarrolla funciones ales en ámbitos como la educación para la salud, la vigilancia de la salud animal y humana, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, la investigación, la gestión sanitaria, los laboratorios de Salud Pública o las labores de inspección y control sanitario.

El encuentro permitió el intercambio de aportaciones orientadas a facilitar el acceso a la formación sanitaria especializada de los profesionales que desempeñan su actividad en departamentos sanitarios o en el ámbito privado con funciones equivalentes.

También se constató que la viabilidad de estas iniciativas se reforzarán mediante el avance en el desarrollo multidisciplinar de la especialidad de salud pública, en coherencia con lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley General de Salud, que incluye los colectivos profesionales más representados en este ámbito, como es el caso de la veterinaria, que aporta el mayor número de profesionales.

Por otro lado, la reunión también sirvió para presentar a los nuevos representantes del Consejo Autonómico de la Profesión Veterinaria, así como confirmar su disposición a colaborar en aquellos temas de interés común.

Además, ante el interés de las representantes de la Consejería de Sanidad, se expusieron otras prioridades acordadas por la Comisión de Salud Pública del Consejo, como la equiparación y el reconocimiento administrativo efectivo con otros profesionales sanitarios; el reconocimiento de los centros veterinarios como centros sanitarios; la plena integración en los programas de salud ambiental y la difusión del papel del veterinario como principal garante de la seguridad alimentaria y referente ético en la relación entre humanos y animales.

Ambas partes acordaron abordar estos asuntos de manera más detallada abordar en posteriores citas.