Reabierta la A-6, en sentido Madrid, por la salida de vía de un turismo en Astorga

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha informado de que la autovía A-6 ya tiene abiertos al tráficos los carriles en sentido Madrid, a su paso por el kilómetro 331 en las cercanías de Astorga (León), tras el accidente en el que un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl.

El accidente se ha producido, ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, minutos antes de las 10.57 horas de este viernes, cuando un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl a su paso por el kilómetro 329 de la A-6, carril sentido Madrid, en Astorga.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada ha solicitado asistencia para tres heridos leves por diversos golpes. Se pasó a su vez aviso a Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

La DGT ha informado en su web del corte total de la autovía en sentido Madrid por obstáculo fijo a partir del kilómetro 331, en Requejo de Pradorrey (León), pero pasadas las 12.15 horas la incidencia ya sólo afectaba al arcén, por lo que los carriles de circulación se encontraban abiertos.