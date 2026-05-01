Vox confía en que la dirección del PP no "torpedee" el acuerdo en Castilla y León

Imagen de archivo (10/03/2026) de la portavoz nacional de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán (d) y el procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León y miembro del equipo negociador Iñaki Sicilia (i). . EFE/Santi Otero.

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Vox espera cerrar pronto un acuerdo de Gobierno con el PP en Castilla y León, aunque por el momento no fija plazos, y confía en que la dirección nacional de los populares no "torpedee" las negociaciones.

Así lo ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios de información el procurador de Vox y miembro del equipo negociador Iñaki Sicilia, que ha reconocido que el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones en Castilla y León va "por buen camino".

Ha asegurado que los acuerdos "muy completos" alcanzados por ambos partidos en Aragón y Extremadura facilitan la negociación en Castilla y León porque se podrían aplicar parcialmente en esta Comunidad, aunque "cada territorio tiene sus peculiaridades", ha aclarado.

En este sentido, ha asegurado que en este momento hay "conversaciones fluidas y reuniones de trabajo" para llegar a un acuerdo lo antes posible, que es lo que quiere Vox, por lo que confían en que "no lo torpedeé Génova".

En todo caso, ha asegurado que por el momento están hablando de contenidos y de programas y no de consejerías ni de acuerdos en cuanto a personas, ha apostillado.