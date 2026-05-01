Castilla y León abre este viernes el plazo de inscripción en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Ponferrada, en una imagen de archivo. L. D. M.

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha establecido del 1 al 20 de mayo el período de admisión 2026-2027 para matricularse en las 14 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la comunidad, o en las 22 secciones dependientes de ellas.

Las diez lenguas ofertadas en el programa son: alemán, chino, español como lengua extranjera, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso.

Tras las pruebas de clasificación, las EOI publicarán un listado con las personas admitidas, excluidas y aquellas pendientes de subsanación, y durante diez días hábiles se podrán presentar alegaciones, después de las que colgarán en sus tablones y páginas web el listado definitivo de admitidos por curso e idioma.

Cada Escuela se encargará de determinar el plazo para realizar la matrícula y también fijarán cuándo se abrirá el segundo período de solicitud, en el caso de que quedaran plazas vacantes, lo cual sería anunciado en el tablón de anuncios y página web de la EOI correspondiente.

Las personas interesadas en acceder a estas enseñanzas deberán tener 16 años cumplidos en 2026, mientras que los mayores de 14 años también podrán matricularse si desean estudiar un idioma diferente al cursado como primera lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria.

Las solicitudes estarán disponibles en las EOI, en el Portal de Educación, en las direcciones provinciales de Educación y en la sede electrónica de la Administración, y se podrá optar a la admisión en varios idiomas distintos en una misma EOI, para lo cual se utilizará un mismo formulario en el que se señalará el orden de prioridad de estos.

En cuanto a la matriculación, el alumno que lo haga por primera vez abonará una cantidad anual de 162,73 euros con los que accede al derecho de recibir un promedio de 4,5 horas semanales de clase durante todo el año y a presentarse a las pruebas de promoción o certificación.

Asimismo, aquel alumnado que reúna los requisitos recogidos en el decreto que establece los precios públicos obtendrá una bonificación del 50 por ciento o la exención completa del pago de estos.

Como principales novedades para el próximo curso 2026-2027, la Junta ha anunciado que se comenzará a impartir el segundo curso de nivel intermedio B1 de Chino en la EOI de León y el segundo curso de nivel avanzado C2 de Alemán en la EOI de Valladolid.