Tábara exige a los legisladores cambiar la Ley del Menor

Publicado por Agencias Zamora Creado: Actualizado:

Los vecinos de Tábara han respaldado la petición de cambios en la Ley del Menor promovida por los familiares de Leticia Rosino, la mujer violada y asesinada hace ocho años en Castrogonzalo (Zamora) por un adolescente de 15 años que este domingo ha salido de prisión. Más de trescientas personas se han concentrado en la Plaza Mayor de Tábara para apoyar a la madre de la víctima en esta fecha tan señalada en la que el asesino y violador de su hija ha quedado en libertad vigilada tras salir de la prisión de Álava en la que ha cumplido sus últimos años de condena. La madre de Leticia Rosino, Inmaculada Andrés, ha promovido una recogida de firmas ya entregada en el Congreso de los Diputados para que se modifique la normativa y se fijen penas mayores para los delitos más graves cometidos por menores. Ha recordado que lleva ocho años con su lucha particular y ha considerado que es «vergonzoso tener que estar recogiendo firmas para que te escuchen", pero no le ha quedado otro remedio que «pelear» por ello. Al respecto, ha pedido a los partidos políticos que «se pongan a trabajar» y apoyen esa reforma de la Ley del Menor para que las penas se impongan con la proporcionalidad necesaria al tipo de delito. Ha advertido de que «nadie está libre de que le pueda pasar» lo que a su hija y de que su objetivo es que si le pasa a otros se puedan imponer penas mayores y haya «más dureza en las sentencias".