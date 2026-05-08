Renault lanza un órdago y suspende la adjudicación de coches para Valladolid y Palencia

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Dirección de Renault España anunció ayer que pone «en suspenso» las adjudicaciones de vehículos a las factorías de Valladolid, Palencia y Sevilla, las cuatro que tiene en España, ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo, por lo que se abre la posibilidad de estudiar otras ubicaciones del grupo para sus modelos. «El nuevo escenario cambia a uno de bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo», subrayó en un comunicado.

Un anuncio que llega después de que la compañía presentara la última oferta «posible» —con mejoras en aspectos salariales, empleo y flexibilidad— que hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del grupo a las factorías españolas. La propuesta también incluía, según la empresa, acuerdos complementarios respecto a la anterior, lo que, a su juicio, demuestra su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos. De ahí que lamentara la situación a la que se ha llegado en la negociación del convenio, con un futuro «incierto» para las factorías españolas.

La oferta presentada por la compañía, con vigencia entre los años 2026 y 2028, contempla un plan de futuro con la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia, dos de los cuales serían 'multienergy platform' y un vehículo 'hybrid long life'. En el caso de la planta de Valladolid, sería la continuidad de dos vehículos ‘hybrid long life’.

En cuanto a la parte salarial, la propuesta es una subida del IPC para los tres ejercicios, salvo para el actual, que sería el IPC más un punto. Además, habría una cláusula de revisión salarial para los años de vigencia. Adicionalmente, se abonarán para todos los empleados cantidades de 400 euros brutos para los años 2026 y 2027 y 200 euros para el año 2028.

La Dirección también ofreció la reformulación de la prima de resultados, al asegurar un mínimo de 120 puntos; la creación de una nueva prima de contribución colectiva (mínimo de 335 euros en 2026, 50 euros en 2027 y 50 euros en 2028) y el incremento de un 15 por ciento del precio de las horas extraordinarias.

En cuanto al empleo, planteó un «ajuste» a la nueva legislación vigente la regulación de la jubilación parcial, posibilitar la jubilación parcial manufacturera y 300 contratos indefinidos durante la vigencia del convenio colectivo.

n el caso de no aceptar las condiciones del próximo convenio colectivo, la empresa presentó un contexto sin la adjudicación de nuevos vehículos con un incremento salarial del IPC para los años 2026, 2027 y 2028, además de la eliminación de la prima de contribución individual, la modificación de la prima de resultados, junto a unos acuerdos complementarios y servicios sociales.