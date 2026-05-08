Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta

Carteles y flores en el altar en el lugar donde apareció muerta la niña Asunta Basterra en 2013.EFE

Publicado por EFE Salamanca Creado: Actualizado:

La Audiencia de Salamanca ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha denegado el permiso penitenciario de 4 días concedido por el juez de vigilancia penitenciaria a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de cárcel por asesinar a su hija Asunta en Galicia en 2013, una pena que cumple en la cárcel de Topas.

"En este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida", según la Audiencia.

Precisa en su resolución que tiene en cuenta "la extrema gravedad del delito cometido (el asesinato de su hija menor), la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena y la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos".

La Sala deja sin efecto el auto dictado el pasado 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que estimó la queja del preso contra el acuerdo denegatorio adoptado por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas.

Para la Audiencia salmantina, la decisión de otorgar un permiso de salida al preso, pese a su "buena conducta", "resulta prematura e injustificada", motivo por el que debe "prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento, que por amplia mayoría denegó la solicitud del interno", han informado fuentes del TSJCyL.

Los argumentos de la Fiscalía para su recurso fueron que la Junta de Tratamiento de Topas votó en contra 8-1, la gravedad del delito, que tres cuartos de la pena se cumplen en marzo del 2027 y la pena no se completa hasta 2031, así como la falta de asunción de responsabilidad por parte del acusado y la negación de los hechos.

Alfonso Basterra recibió la misma condena que Rosario Porto (su exmujer y madre de Asunta), que se suicidó en 2020 en la cárcel de Brieva (Ávila) después de haber pasado siete años en tres prisiones: A Lama (Pontevedra), Teixeiro (A Coruña) y Brieva.

La muerte de Porto se produjo sin que ella nunca admitiese su participación ni la de Alfonso Basterra en el asesinato de la menor, que fue encontrada sin vida en una pista forestal próxima a una casa propiedad de la mujer.

Un jurado popular, por unanimidad, declaró a ambos culpables de la muerte violenta de la pequeña después de que los análisis toxicológicos permitieran determinar que Asunta había sido sedada con benzodiacepinas varios meses antes de su muerte.