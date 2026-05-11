La Junta abre un debate para comercializar turismo con IA

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La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Candelario, organizará en esta localidad la III Jornada Turismo Rural, Activo y de Naturaleza el próximo 28 de mayo, que reunirá a expertos del sector para abordar estrategias para el turismo rural, activo y de naturaleza. Está destinado fundamentalmente a los profesionales, con el objetivo de dar a conocer novedades en comunicación y comercialización turística, y casos de éxito de destinos y empresas.

Para la organización y programación de temáticas, se han valorado las demandas y sugerencias del sector y las propuestas recogidas la jornada celebrada en Ponferrada en 2025. En cuanto a la elección de temáticas de interés, se debatirá sobre las nuevas formas de comunicación de la oferta turística, las herramientas para la venta y la IA como elemento práctico para la comercialización del destino, el Mice y el recurso turístico más importante y demandado durante este año: el astroturismo y el eclipse de agosto.

Tras la inauguración por parte de las autoridades, la jornada se iniciará con la ponencia 'El astroturismo, más allá del eclipse', a cargo de la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León.

A continuación, tendrá lugar la ponencia 'Brand Essence: cómo trabajar el mensaje y llevarlo a todos los canales para enamorar, fidelizar y vender más' a cargo de Mónica de Miguel Vázquez, consultora de comunicación y márketing especializada en Hotelería y Turismo, columnista en el diario 'La Razón'. La periodista será la encargada de moderar la mesa redonda '¿Promoción del destino? Cómo comunicar para vender', en la que participarán Vega Bermejo, de Goyarcyl Guías Ornitológicos y Alojamientos Rurales de Castilla y León; María González Vázquez, de la Diputación de Salamanca, y María Jesús González-Espejo, de la casa rural La Madrigata.

Seguidamente se tratarán asuntos como ‘Las actividades y destinos que más venden’, a cargo de Laura Perez, Growth Destination Manager de Castilla y León de Civitatis, y ‘La accesibilidad como valor de la oferta’ presentado por Ana Abascal de Impulsa Igualdad.

La mañana finalizará con una mesa redonda sobre el MICE Eventos en el medio rural moderada por Susana Noriega, responsable de MICE de la Fundación Siglo, y con la participación de Blanca Moreno, directora de Relais & Châteaux Molino de Alcuneza Begoña Moral, propietaria Posada Real el Convento de Mave, y Soraya Manzano de Bierzo Mice.

La jornada de tarde continuará con el taller titulado ‘Estrategias prácticas de IA para vender turismo rural’ a cargo de Fernando Davara, presidente de la Fundación España Digital.

Finalizará la sesión con la mesa redonda de clausura: ‘El impacto del eclipse en el turismo rural de Castilla y León’ moderada por la Fundación Starlight y con la participación de Sergio Jesus Valin, del Observatorio de Tiedra; Azahara Rojas del Observatorio de Borobia, y Roberto Rodriguez, director técnico de Estellarium Ávila.

Las inscripciones para participar en las jornadas aún están abiertas. Todos los empresarios que quieran asistir pueden consultar el programa e inscribirse a través del Portal de Turismo de Castilla y León.