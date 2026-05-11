Muere en la A-11 una persona en el incendio de un vehículo

Publicado por Efe Zamora Creado: Actualizado:

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado en el interior de un vehículo que se ha incendiado en la Autovía del Duero (A-11) a la altura del kilómetro 443, en el término municipal de Fresno de la Ribera (Zamora).

El suceso ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando el servicio de Emergencias 1-12 de Castilla y León recibió a las 1.20 horas una llamada en la que se informaba del incendio del vehículo, ocurrido en los carriles en sentido Zamora, según ha informado el 1-1-2.

La persona que alertó del suceso indicó que había muchas llamas y podría haber una persona en el interior del vehículo, aunque no podía confirmarlo.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la Diputación de Zamora, medios de extinción del servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, agentes de Tráfico y los servicios sanitarios de Emergencias.

En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó que en el interior del vehículo se encontraba una persona que había fallecido y que aún no ha sido identificada.