La Junta eleva un 7,5% el gasto sanitario por habitante, hasta los 2.218 euros

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Castilla y León invirtió en la salud de cada ciudadano una media de 2.218 euros en 2024, de acuerdo con la Estadística de Gasto Sanitario Público, publicada hoy por el Ministerio de Sanidad y recogida por Ical.

Esa cantidad supone un crecimiento interanual del 7,5 por ciento en la autonomía, que es la cuarta con mejor evolución de todo el país, solo por detrás del crecimiento del 10,2 por ciento registrado en Aragón, el 9,2 por ciento que anotó Cantabria, y el 8 por ciento de las Islas Baleares. En el extremo opuesto, Andalucía apenas creció un 1,1 por ciento, mientras que La Rioja lo hizo un 2 por ciento y Murcia un 2,2 por ciento, con una evolución del 4,7 por ciento en la media estatal.

Muy por delante de la media

La media nacional de gasto neto por habitante se situó en 1.958 euros, de forma que Castilla y León colocó por delante, ocupando el quinto lugar del ranking, solo por detrás de País Vasco (2.332), Asturias (2.322), Extremadura (1.246) y Cantabria (2.242).

A la cola aparecen Andalucía, que con 1.658 euros por habitante es la que presenta un peor registro, seguida por la Comunidad de Madrid (1.779), la Comunidad Valenciana (1.867), La Rioja (1.878), Islas Baleares (1.956) y Castilla-La Mancha (1.957 euros), todas ellas por debajo de la media estatal.

De esa forma, la inversión destinada al gasto público en sanidad en Castilla y León supuso el 7,2 por ciento del PIB, con una cifra global de 5,3 millones de euros, una cuantía que en el caso de Cataluña ascendió a 16,6 millones, seguida por los 14,3 de Andalucía, 12,5 de Madrid, y 10 de la Comunidad Valenciana.

Remuneración del personal y otras partidas

En la autonomía, el porcentaje del gasto sanitario público dedicado a la remuneración de su personal se sitúo en el 48,8 por ciento, por encima del 45,8 por ciento de la media, y lejos de los extremos, marcados por el 39,7 por ciento de Cataluña y el 52,7 por ciento de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco. Dentro de esa partida, el gasto en el concepto docencia MIR se situó en Castilla y León en el 4,7 por ciento, con 122 millones de euros, en una posición intermedia entre el 2,7 por ciento de Cataluña y el 6,1 por ciento de la Comunidad de Madrid.

También recoge el estudio el gasto en servicios hospitalarios y especializados, que aglutina la mayor partida dentro de la clasificación funcional del gasto sanitario público. En ese sentido, Castilla y León dedicó a tal fin el 59,6 por ciento de su inversión, por debajo del 63,1 por ciento de la media nacional, en una clasificación que encabeza Madrid con el 67,9 por ciento y que encuentra en Extremadura la que menos partida destina, con el 57,4 por ciento.

En cuanto al gasto en servicios primarios de salud, Castilla y León fue la cuarta autonomía que dedicó mayor porcentaje de su gasto consolidado en el sector a esta área, con el 15 por ciento, solo por detrás del 17 por ciento de La Rioja, el 16,3 por ciento de Andalucía y el 15,1 por ciento de Extremadura, y muy por encima del 10,9 por ciento destinado por la Comunidad de Madrid.

Por último, en el año 2024, el gasto de las autonomías en farmacia se cifró en 14.076 millones de euros, lo que representa el 14,8 por ciento del gasto consolidado del sector, y experimentó un aumento de un 4,9 por ciento respecto al año anterior. En el caso de Castilla y León, la contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado se situó en el 16,3 por ciento, por encima del 14,8 registrado en la media del país.

El porcentaje del gasto sanitario público dedicado en Castilla y León a la remuneración de su personal se sitúo en el 48,8 por ciento