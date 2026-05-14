Un lobo, abatido a tiros por cazadores furtivos y abandonado en un cauce de Zamora

Un ejemplar adulto de lobo ha sido encontrado por agentes medioambientales junto a un cauce de río en la provincia de ZamoraEFE

Publicado por EFE Zamora Creado: Actualizado:

Un ejemplar adulto de lobo ha sido encontrado por agentes medioambientales junto a un cauce de río en la provincia de Zamora tras ser abatido de dos tiros por furtivos.

La aparición de ese ejemplar en el río Esla junto al Puente Quintos del río Esla, entre las comarcas de Tábara y Tierra de Campos ha llevado al grupo Ecologistas Zamora y ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico) a reclamar más vigilancia de la Administración autonómica en los recechos de corzo en cotos privados de caza de Castilla y León.

A su juicio, esa falta de vigilancia, junto a la "permisividad" en los controles del jabalí que permite la normativa de emergencia cinegética por peste porcina, constituyen un "caldo de cultivo perfecto para el furtivismo de lobos y otras especies", según han denunciado en un comunicado.

El ejemplar encontrado muerto presentaba dos orificios de bala en el costado derecho y su muerte ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial de Zamora por un presunto delito contra la fauna, han detallado las organizaciones ecologisas, que han alertado de que la caza ilegal contribuye al "estancamiento poblacional" de la especie en Castilla y León,

Ecologistas Zamora y ASCEL han recordado que un estudio cifró en un millar de ejemplares de lobo muertos en la provinica de Valladolid y áreas limítrofes de Zamora, León y Palencia en un periodo de cuarenta años, hasta 2011, de los que el 73 % fueron matados de forma ilegal.

Han alertado de que el furtivismo y los atropellos han contribuido a la "delicada situación" que actualmente atraviesa el lobo, una especie clave en la naturaleza.

A su juicio, la Junta de Castilla y León no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León y hay cientos de cotos de caza en los que los cazadores "campan a sus anchas" portando rifles, visores térmicos y reclamos por los recechos de corzo y controles de jabalí. EFE

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