El PP quiere un pacto de cuatro años

Publicado por Ical / Efe Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz en funciones de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que PP y Vox avanzan en la negociación de un acuerdo de gobierno en Castilla y León “independientemente” de lo que pueda ocurrir en otras comunidades, en referencia a Andalucía donde este domingo, 17 de mayo, celebran elecciones autonómicas. Además, precisó que trabajan para que el pacto se produzca “cuanto antes”, aunque sin fijar ninguna fecha para ello.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo, que forma parte del equipo negociador del Partido Popular, defendió que en sus conversaciones con Vox trabajan con un criterio o posición propia ya que reiteró que no les está afectando “en modo alguno” lo que pueda suceder en otros territorios, como el andaluz, donde deseó la “mejor de las fortunas” a sus ciudadanos y que acierten en sus decisiones.

“Sin importarnos y preocuparnos lo que ocurra en otras comunidades”, dijo el portavoz, avanzan en la negociación ya que remarcó en Castilla y León ya hubo elecciones —15 de marzo-, con una participación “muy alta”. Por ello, insistió en que trabajan para lograr “cuanto antes” un “buen” acuerdo que responda a lo dicho por los ciudadanos en las urnas, ya que señaló decidieron quién querían que fuese su presidente, así como las “bases” y las “ideas principales” de su gobierno, pero también que hubiera “diálogo” con otras fuerzas políticas.

Fernández Carriedo constató la “buena voluntad” de las dos partes para cerrar “cuanto antes” un acuerdo de gobierno en Castilla y León, que señaló quieren que tenga una extensión “suficiente” para una legislatura «fructífera» de cuatro años. En este momento, sin dar detalles, aseguró que abordan “medida a medida», lo que requiere un “trabajo añadido”, porque quieren que sea un documento “más concreto” y “más extenso” que el anterior, suscrito en 2022.

Ha garantizado además que el posible acuerdo de gobierno entre PP y Vox se ajustará a lo que establece «la normativa vigente», también al aplicar la denominada ‘prioridad nacional’ en el acceso a servicios y ayudas, y que será el próximo gobierno el que determine si elabora presupuestos para 2026 o ya para 2027.

Preguntado por la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cuestiona la aplicación de criterios basados en el arraigo y la tenencia de un periodo de tiempo en un país europeo para acceder a ayudas sociales, Carriedo ha indicado que «lógicamente» valorarán ese aspecto.

Sin embargo, ha añadido que al preguntar sobre ese tema se «está prejuzgando» que ese aspecto pueda ser incluido en el acuerdo de PP y Vox en Castilla y León, aunque Vox lo da por hecho y así se ha integrado en los de Extremadura y Aragón.

Ante las críticas del PSOE, el portavoz de la Junta aseguró que siguen “activos” en su actividad como ejecutivo, pese a estar en funciones, y como ejemplo puso el orden del día del Consejo de Gobierno de este jueves. A su juicio el trabajo realizado es “público y notorio” puesto que se ajustan a lo ordenado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ya designado candidato a la investidura, aunque no se ha convocado todavía esa sesión por parte de las Cortes.

“Seguimos tomando decisiones y acuerdos importantes”, insistió Fernández Carriedo, quien precisó que el Ejecutivo autonómico actúa en función de lo que permite la normativa ante las críticas lanzadas por el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y otros dirigentes socialistas. En este momento, además, aseguró que están “inmersos” en el trabajo parlamentario para sumar una mayoría que permita la investidura de Mañueco.