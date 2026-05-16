Gago exige al Gobierno que apruebe ya el estatuto para los pequeños municipios

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, exigió ayer al Gobierno la aprobación «de una vez por todas» del estatuto básico del pequeño municipio que «tantas veces se ha comprometido». González Gago, que abrió el Congreso Nacional de Cosital 2026 ‘Habilitación nacional, cohesión territorial y servicio público, defendió que no es de recibo que «un municipio pequeño tenga las mismas exigencias legales, presupuestarias, contables y de contratación» que uno grande.

Así, insistió en la necesidad de ese estatuto básico que «flexibilice esas funciones» de las que se encargan los secretarios e interventores. «Es necesario en una realidad local como la nuestra», sentenció. «Estos secretarios e interventores prestan servicio a nuestras pequeñas localidades y hay que exigir una reforma de la ley en este aspecto sacando de una vez por todas el estatuto básico del pequeño municipio que tantas veces se ha comprometido», zanjó.

Luis Miguel González Gago también cargó contra el Gobierno por estar realizando determinadas transferencias de competencias en tema de habilitación nacional (secretarios, interventores y tesoreros) sobre todo a Cataluña y el País Vasco, lo que «rompería la unidad de este cuerpo». «Vemos con asombro este hecho», dijo, para advertir de la importancia de este cuerpo nacional único para toda España que «precisamente» asume la garantía de unos criterios uniformes de control local en todo el Estado español. González Gago remarcó que cuando se habla de estos funcionarios «no solo se habla de la prestación de un servicio público», sino también «de la garantía de la legalidad, la seguridad jurídica, del control económico presupuestario y de la contabilidad». «Un elemento por lo tanto esencial en la vida de todos y cada uno de nuestros municipios», dijo.

El consejero puso de relieve la riqueza y la «complejidad» del mundo local en Castilla y León, con 2.248 municipios, 2.208 entidades locales menores, una comarca y 240 mancomunidades, que deben hacer frente un momento de «transformación institucional», de gestión de fondos de la UE, y de retos tecnológicos como la inteligencia artificial. En este contexto, incidió en que CyL tiene necesidad de «habilitados nacionales», 1.400 plazas, de las cuales «muchas no están cubiertas». Así, manifestó que el Estado «debe hacer un esfuerzo por convocar estas oposiciones de habilitación nacional». «Es cierto que se están incrementando el número de plazas que se convocan, pero también es cierto que no todas ellas se cubren», agregó. Asimismo, se refirió al proceso de estabilización de estos puestos fruto de una ley básica de 2021 para hacer fijos a todos aquellos secretarios interinos que llevaban un determinado tiempo, un proceso exigido por la UE que «podría haberse realizado de manera mejor tanto en la forma como en el contenido», dijo. Al respecto, aventuró «muchos procesos judiciales» porque los interinos que no hayan obtenido plaza y vayan a ser cesados, reclamarán indemnizaciones por parte de las corporaciones locales donde prestan sus servicios, lo que llegará a los tribunales para «aclarar quién debe indemnizar al personal interino».

«Es cierto que se están incrementando el número de plazas que se convocan, pero también es cierto que no todas ellas se cubren», agregó