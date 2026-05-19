Marlaska nombra a Del Amo nuevo jefe superior de Policía en CyL

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, ha nombrado al comisario principal Jesús del Amo Rodríguez nuevo jefe superior de Policía en CyL. Del Amo ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1983 y su primer destino fue San Sebastián, donde se integró en los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES). Posteriormente, formó parte de la Escuela Nacional de Policía como profesor titular del centro docente. En 2001, como inspector jefe, fue destinado a la Jefatura Superior de Navarra.

Tras su ascenso a la categoría de comisario, en 2005, se incorporó de nuevo a la Comisaría Provincial de San Sebastián como jefe provincial de Coordinación Operativa. Desde el año 2007 está destinado en la Jefatura Superior de Castilla y León, donde ha sido responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Comisaría Provincial de Palencia. En 2017 alcanzó la categoría de comisario principal y, actualmente, ejercía como jefe regional de Operaciones en la Jefatura Superior de CyL.