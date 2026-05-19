Hacienda advierte: el trámite de la Renta que puede evitar desplazamientos a miles de vecinos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hacer la declaración de la Renta no es igual de sencillo para todos. En las grandes ciudades, el contribuyente suele tener cerca una oficina, una gestoría o alguien que puede ayudarle con el trámite. En los pueblos pequeños, la realidad cambia: la distancia, la falta de servicios presenciales y la brecha digital convierten una gestión anual en un problema mucho más incómodo de lo que parece.

En ese contexto cobra importancia el plan ‘Le Llamamos’ de la Agencia Tributaria, el servicio mediante el cual Hacienda se pone en contacto con el contribuyente para realizar su declaración por teléfono, siempre con cita previa.

La asistencia telefónica de la Renta 2025 está disponible desde el 29 de abril hasta el 29 de junio, y puede solicitarse por internet, a través de la app de la Agencia Tributaria o mediante los teléfonos habilitados para cita previa, con atención personal en el 91 553 00 71 o el 901 22 33 44, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas.

Cuidado con las estafas

Para evitar estafas, Hacienda llamará al contribuyente para realizarle la declaración desde el número. Hacienda recomienda guardar el número en la agenda para identificar la llamada y advierte de no atender llamadas de otros números, ocultos o mensajes por WhatsApp o Telegram.

El impacto de este servicio es especialmente relevante en territorios como Castilla y León, con un gran número de población de la tercera edad. Un análisis de Roams estima que los municipios castellanoleoneses incluidos en este programa suman más de 18.600 habitantes, de los cuales alrededor de 5.160 tienen más de 65 años.

La cifra explica por qué este servicio tiene como objetivo mucho más que la simple. Para muchos vecinos de pequeños municipios, que Hacienda llame por teléfono les va a evitar desplazamientos, dependencia de terceros o dificultades para completar el proceso por medios digitales, ya que la brecha digital aún persiste, y mucho, en nuestra sociedad.

La clave está en pedir cita

El funcionamiento del sistema exige un paso previo: solicitar cita. Una vez concertada, la Agencia Tributaria llama al número facilitado por el contribuyente desde el teléfono oficial indicado por Hacienda. La propia Agencia recuerda que conviene tener preparada la documentación necesaria antes de recibir la llamada y anular la cita con antelación si no se va a poder atender.

Entre los municipios citados en el análisis, destacan casos donde el peso de la población mayor es muy elevado; destaca San Juan del Molinillo, en Ávila, donde 38 de sus 77 vecinos tienen más de 65 años. En Navarredondilla, otro ejemplo también de Ávila, son 60 mayores sobre 128 habitantes.

También hay municipios con un volumen absoluto mayor de posibles beneficiarios sénior. El análisis sitúa a Valle de Mena, en Burgos, con cerca de 1.020 vecinos mayores de 65 años; Cuadros y Torre del Bierzo, en León, con alrededor de 620; y Nava del Rey, en Valladolid.

Un trámite que pesa más en los pueblos

Para una provincia como León, acostumbrada a convivir con la despoblación, la edad media elevada y la dispersión territorial, este tipo de servicios tiene una lectura clara: la digitalización administrativa solo funciona de verdad si no deja fuera a quienes tienen más dificultades para acceder a ella.

El plan ‘Le Llamamos’ no elimina la obligación de hacer la Renta ni sustituye la necesidad de revisar bien los datos fiscales, pero sí ofrece una vía de acceso más sencilla para quienes no pueden o no quieren desplazarse a una oficina. Y en muchos pueblos, ese matiz marca la diferencia entre cumplir el trámite con autonomía o depender de que alguien lo haga por ellos.