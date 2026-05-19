Mañueco sobre la investigación de Zapatero: "Los hechos son extremadamente graves"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, preside el acto de entrega de los Premios Castilla y León 2025.Claudia Alba

Publicado por Europa Press Oviedo Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido este martes en Oviedo a la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y ha indicado que "desde el respeto más absoluto a la independencia judicial, los hechos son extremadamente graves por lo que significa la imputación por primera vez de un expresidente de gobierno y también por lo que significa en cuanto a su vinculación con Pedro Sánchez.

"Todo lo que rodea a Sánchez no huele bien", ha indicado Fernández Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo, antes de participar en la segunda edición del 'Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica.

Por otra, preguntado por cómo van cómo van las negociaciones en Castilla y León para la conformación del Gobierno, Mañueco ha indicado que "el Gobierno de Castilla y León está trabajando y está al pie del cañón".

"Estamos trabajando en las negociaciones. Cuando acabe todo, informaremos puntualmente con máxima transparencia e información, lógicamente, a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Castilla y León. Tengamos tranquilidad", ha dicho Fernández Mañueco.

Ha vuelto a destacar la "grandísima victoria" de Juanma Moreno el pasado domingo y "por tanto del Partido Popular y Alberto Nuñez Feijoó y la "clamorosa derrota" de María Jesús Montero y por tanto del PSOE y Pedro Sánchez.