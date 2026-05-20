Mañueco sin gobierno 63 días después de las elecciones: «Tengamos tranquilidad»

Publicado por ICAL Oviedo Creado: Actualizado:

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer que las negociaciones con Vox para la formación de gobierno en la Comunidad avanzan, pero añadió que «no hay plazo» marcado para cerrar un acuerdo que permita sacar adelante su investidura. «Tengamos tranquilidad», añadió. Lo dijo 63 días después de que se celebrarna las elecciones en la autonomía.

Fernández Mañueco defendió ayer que su gobierno, en funciones desde las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo, está «trabajando» y está «al pie del cañón» de la Comunidad. El presidente del PP de Castilla y León y único candidato a la investidura afirmó que continúan abiertas las negociaciones con Vox para alcanzar un pacto de gobierno. «Cuando acabe todo informaremos puntualmente con máxima transparencia e información, lógicamente a todos los medios de comunicación y a todos los ciudadanos de Castilla y León», dijo para añadir: «Tengamos tranquilidad».

Mañueco reconoció que había hablado el lunes, con motivo de la Junta Directiva Nacional del PP, con el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que señaló logró el pasado domingo una «grandísima victoria» y, por tanto, del Partido Popular y de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Por contra, señaló que la candidata socialista María Jesús Montero, exvicepresidenta y exministra de Hacienda, cosechó una «clamorosa derrota», que hizo extensiva al PSOE. Asimismo, recordó que ya son cuatro las derrotas electorales que acumulan los socialistas, por lo que aprovechó para pedirle al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que piense «en el interés de España». «Sé que lo que va a hacer es pensar en su propio interés», dijo a pesar de que en su opinión debería convocar elecciones generales «cuanto antes».

Mañueco aseguró desconocer si había dirigentes socialistas que pedían a Sánchez que adelante las generales, previstas para el próximo año, pero aprovechó para exigirle que «abandone sus intereses personales y piense en el interés de España».