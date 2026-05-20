León reivindicará este jueves en Astorga inversiones ferroviarias”estratégicas” para “no quedar fuera del futuro del transporte”

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La localidad leonesa de Astorga acogerá mañana, jueves 21 de mayo, a partir de las 19.30 horas, el coloquio ‘Demandas de infraestructuras ferroviarias para León y el oeste de España’, en el que expertos, asociaciones y representantes de la sociedad civil analizarán la situación del ferrocarril y revindicarán inversiones “estratégicas de inversión” para que el territorio “no se quede fuera del futuro del transporte”.

El encuentro, Organizado por la Asociación León Propone y la Asociación Ferroviaria Reino de León, en colaboración con la Asociación de Periodistas de León y la Cámara de Comercio de Astorga, tendrá lugar en la sede cameral de la localidad y abordará cuestiones como el desarrollo del Corredor Atlántico, la recuperación de la Ruta de la Plata, el ramal ferroviario al polígono de Villadangos del Páramo o la llegada del Ferrocarril de Vía Estrecha al centro de León.

El coloquio contará con la participación del doctor ingeniero ferroviario, profesor y consultor, con experiencia profesional en Adif, Renfe y GIF, Alberto Matías García Álvarez, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha, César Prieto Perochón, el presidente de la Asociación Ferroviaria Reino de León, Eduardo Tocino Marcos, y el presidente de la Asociación León Propone, José Manuel Martínez Fernández.

La presentación correrá a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, Juan José Alonso Martínez, mientras que la presidenta de la Asociación de Periodistas de León, Vanessa Silván, ejercerá como moderadora.