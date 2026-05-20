Detenido un hostelero por explotar laboralmente a una familia y agredir sexualmente a la mujer

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid al propietario de un establecimiento de hostelería por explotar laboralmente a una familia -una pareja con un bebé-, a la que obligaba a trabajar jornadas de 16 horas por 100 euros al mes, además de por agredir sexualmente a la mujer, con demandas de tipo sexual y tocamientos.

La detención tuvo lugar el pasado 18 de mayo, dentro de una investigación que se inició en junio de 2025, y el hombre está acusado de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y coacciones, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La familia residía en un pequeño municipio de otra provincia y, pese a encontrarse en situación regular en España y disponer de permiso de trabajo, no lograba encontrar un trabajo empleo ni reunir los recursos necesarios para trasladarse de un lugar, por lo que vivían en una situación económica muy precaria y ni siquiera podían las necesidades básicas de su hijo.

El hostelero detenido se puso en contacto con ellos para ofrecerles un puesto de trabajo en su establecimiento, en una localidad de Valladolid, y un alojamiento, oferta que aceptaron; además, les envió dinero para que pagasen su viaje hasta la estación de autobuses de la capital y, desde allí, les trasladó al establecimiento.

Una vez instalados, la familia descubrió que si bien estaban dados de alta en la Seguridad Social trabajaban jornadas de hasta 16 horas diarias, superiores a las 30 horas semanales para el hombre y 40 para la mujer que recogían los contratos, y tras el primer meses solo cobraron 100 euros; además, sufrían gritos e insultos constantes.

En cuanto al alojamiento, el hombre no les facilitó una vivienda exclusiva sino que vivían con él, de modo que cuando la mujer se quedaba sola con el bebé le hacía comentarios y requerimientos de tipo sexual, y le llegó incluso a hacer tocamiento sin su consentimiento.

La familia intentó buscar un alojamiento por su cuenta, pero fue descubierta por el hombre, que los dejó en la calle sin dinero, ni documentación, ropa para el bebé o sus pertenencias.

De manera casual, llegaron a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, donde se les facilitó contacto con la Policía Nacional, que activó el protocolo para proporcionarles asistencia urgente y alojamiento, e inició una investigación tras la denuncia presentada por la mujer.