La Junta convoca ayudas por más de 628.000 euros para la organización de ferias comerciales en los municipios de Castilla y León

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La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicó hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de subvenciones, con una dotación inicial de 628.500 euros, ampliable en otros 250.000 euros adicionales, destinadas a financiar la organización de ferias comerciales por parte las entidades locales de la Comunidad. El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días hábiles, a contar desde mañana, 22 de mayo.

El objetivo fundamental de esta convocatoria es favorecer la reactivación comercial apoyando a los ayuntamientos en la celebración de este tipo de eventos que impulsan la actividad económica, social y cultural en los municipios de la Comunidad, particularmente en el medio rural.

Esta línea de ayudas va destinada a financiar los gastos de organización y celebración de la ferias que figuren inscritas en el 'Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León' y que se desarrollen en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2025 y el 15 de agosto de 2026, quedando excluidas las ferias de carácter ganadero.

Podrán acceder a estas subvenciones las entidades locales y los consorcios adscritos a ellas que actúen como organizadores del evento, siendo la cuantía de la ayuda del 75 por ciento del presupuesto aceptado, con un límite de 30.000 euros por feria y de 45.000 por beneficiario.

En la resolución de la convocatoria se valorarán aspectos como la tradición de la feria, su duración, el número de expositores, el carácter sectorial del evento o el tamaño del municipio, con una mayor puntuación para las poblaciones de menor tamaño.

Las ayudas irán destinadas a sufragar los gastos vinculados a la celebración tales como alquiler de espacios e instalaciones, montaje y desmontaje de stands y otros equipamientos, servicios de rotulación, megafonía, vigilancia o limpieza, acciones de promoción y publicidad del evento, etc.