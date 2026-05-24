Mañueco reivindica el Camino Schmid

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidieron el centenario del Camino Schmid, la emblemática ruta de senderismo entre los albergues del Puerto de Navacerrada y el Valle de la Fuenfría, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La jefa del Ejecutivo autonómico ha asistido a este acto que se enmarca en el Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que va a incluir más de 50 actividades para la protección y mejora de los recursos naturales. "Con él queremos homenajear todo lo que nos une a Castilla y León, a la Comunidad de Madrid, el patrimonio natural que tenemos las dos regiones y el amor por la naturaleza y el senderismo", ha destacado la presidenta regional. Además, Ayuso ha descubierto una placa conmemorativa recordando el inicio de la ruta, que nació en 1926 gracias al montañero austríaco Eduardo Schmid Weikan.