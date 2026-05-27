Castilla y León duplica los viajes en Buscyl en el primer cuatrimestre de 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El modelo Buscyl sigue creciendo con fuerza. Según los datos del primer cuatrimestre de 2026, el transporte interurbano ha registrado 3.941.464 viajes, lo que supone un aumento del 101,3 % respecto al mismo periodo de 2025.

En el transporte metropolitano se alcanzaron 3.711.971 viajes (+20,1 %), lo que eleva la suma total de ambos servicios a 7.653.435 viajes, un 51,58 % más que en el primer cuatrimestre de 2025.

La directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, presentó estas cifras durante su participación en el Confebus Summit celebrado en Madrid, en la mesa ‘La movilidad como derecho’.

Paredes destacó que desde su implantación en julio de 2025, Buscyl acumula ya más de 12 millones de viajes gracias a las 771.906 tarjetas activas.“Buscyl vertebra el territorio, supone un importante ahorro para las familias y contribuye a la lucha contra la despoblación”, señaló Paredes. La iniciativa, especialmente relevante en el medio rural, combina rutas regulares y transporte a la demanda, con gratuidad en muchos casos, lo que ha impulsado el abandono del vehículo privado .Además, la Junta ha invertido más de 34 millones de euros (en parte con fondos europeos) en la renovación de flotas, habiendo concedido ayudas para achatarrar 2.733 vehículos y adquirir 136 vehículos cero emisiones.