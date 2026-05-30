Detenidas 16 personas en una operación que ha retirado 160.000 dosis de droga

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a 16 personas, 15 hombres y una mujer, y practicado otros tantos registros simultáneos en las provincias de Burgos, Vizcaya, Cantabria y Toledo, en el marco de una macrooperación coordinada, denominada «Dikbus», según se dio a conocer ayer en una intervención ante los medios en Burgos y recogida por Ical.

Así, se han intervenido cuatro armas cortas de fuego y aprehendido importantes cantidades de fentanilo, cocaína y cocaína rosa, speed, anfetaminas, ketamina, hachís y marihuana, así como material para su dosificación. La operación ha permitido desmantelar 15 puntos de venta, tres laboratorios, una plantación indoor de marihuana y la retirada del mercado negro de más de 160.000 dosis. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años, están acusados de ser los presuntos autores, en distinto grado de participación, de los delitos de contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fruto de las labores de inteligencia, investigación y seguimiento que realiza la Comandancia de Burgos sobre los posibles puntos de venta de sustancias prohibidas al menudeo y de la vigilancia de sus potenciales proveedores, se obtuvieron fundadas sospechas de la existencia de un destacado grupo dedicado a la elaboración y venta de droga, en la comarca burgalesa de Las Merindades, pero con ramificaciones en otras provincias.

En las merindades

Los sospechosos, perfectamente organizados, con una «estructura claramente jerarquizada y con reparto de funciones de sus integrantes», formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de droga, cuyo líder residía habitualmente en Las Merindades. Todos mantenían importantes medidas de seguridad para no ser detectados.

Durante la fase de investigación se verificó que cumplían con los escalones de provisión, gestión e introducción en el mercado negro de todo tipo de estupefacientes. Bajo mandamiento judicial se han practicado un total de 16 registros simultáneos en diferentes poblaciones de las provincias de Vizcaya (9), Burgos (5), Cantabria (1) y Toledo (1). Se trata de una nave industrial y 15 domicilios, a los que se accedió al unísono que las detenciones de los objetivos en Burgos (7), Vizcaya (8) y Toledo (1).

Además, se han aprehendido 10 ampollas de fentanilo inyectable, 9.184 gramos de cocaína rosa, 179 gramos de cocaína, 3.001 gramos de speed, 18.648 gramos de ketamina, 850 unidades de anfetaminas/éxtasis, 3.495 gramos de hachís, 24.280 gramos de marihuana, 325 unidades de fármacos, 350 gramos de sustancia, así como utensilios y material para su producción, elaboración, pesaje y dosificación; toda esta droga hubiera superado las 160.000 dosis en el mercado negro.

Paralelamente se han intervenido tres pistolas, un revólver y 200 cartuchos; 62.230 euros en efectivo, tres vehículos, equipos informáticos y seis terminales de telefonía.

Se han aprehendido, entre otras drogas, 9.184 gramos de cocaína rosa, 179 gramos de cocaína y 3.001 gramos de speed