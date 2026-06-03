Pacto en Castilla y León: Vox tendrá tres consejerías, una con rango de Vicepresidencia, en el nuevo Gobierno de Mañueco

Pollán y Mañueco conversan durante la sesión constitutiva de las Cortes de CyL de la XIII Legislatura.Leticia Pérez

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El presidente en funciones de la Junta y candidato a la investidura, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, presidirá un gobierno de coalición en el que Vox gestionará tres consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia -primera-, con competencias en Desregulación, según informaron a Ical fuentes de la negociación.

Este miércoles, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente de la Junta, presentarán al mediodía en las Cortes el acuerdo de gobierno, que contempla más de 300 medidas, entre ellas la estructura del futuro Ejecutivo conjunto.

En concreto, los de Santiago Abascal volverán a dirigir en la Junta, como ocurrió en 2022, tres consejerías, si bien una de ellas estará adscrita a la Vicepresidencia primera. De esta manera, Vox gestionará las áreas de agricultura y ganadería, cultura y turismo y competencias en servicios sociales, esta última de nueva creación y vinculada a la Vicepresidencia Primera de la Junta de Castilla y León.

Dos de las consejerías, las de Agricultura y Cultura y Turismo, ya estuvieron en manos de Vox entre 2022 y 2024, hasta que se rompió el pacto con el PP. Ahora, en cambio, dirigirán una cartera con competencias en Servicios Sociales, mientras en el pacto de hace cuatro años asumieron la de Industria, Comercio y Empleo.

Este pacto, en lo referido a la asignación de consejerías, sigue el camino marcado por el de Aragón, que se firmó el pasado 22 de abril e incorpora el bloque de la denominada prioridad nacional, como el del acuerdo rubricado en Extremadura previamente.