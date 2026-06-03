Mañueco y Pollán refrendan un acuerdo "amplio" para gobernar en Castilla y León: 19 ejes y 324 medidas como la prioridad nacional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular y Vox sellaron hoy un acuerdo de gobierno “amplio” y “extenso” para los cuatro próximos años, que ofrece “estabilidad”. El pacto está compuesto por 19 ejes y 324 medidas que incluyen, entre otras, el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales o sobre la vivienda.

El presidente del PPCyL y candidato a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, informaron este mediodía en una comparecencia conjunta en las Cortes sobre el contenido del pacto, el segundo que suscriben ambos partidos.

El objetivo, según adelantó Fernández Mañueco en declaraciones recogidas por Ical, es que la sesión de investidura del próximo presidente de la Junta se celebre la próxima semana en las Cortes, aunque matizó que será la Mesa de la Cámara autonómica la que tomará la decisión final sobre la fecha.

En la valoración inicial del acuerdo, Mañueco señaló el de hoy como “un día bueno para Castilla y León” porque el documento sellado por PP y Vox “responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el pasado 15 de marzo”.

Así, las medidas acordadas ofrecen “estabilidad a nuestra tierra” en un horizonte de futuro de los próximos cuatro años, y buscan “el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, los mayores y las familias de la Comunidad y un compromiso claro con el campo”.

“Es un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, subrayó el futuro presidente de la Junta, acompañado por el portavoz de Vox en la Comunidad, Carlos Pollán, que se felicitó por un acuerdo en el que ambos partidos llevan trabajando “desde hace mucho tiempo” y por el que aseguró que se encuentran “muy contentos”.

Y es que, según Pollán, las medidas acordadas van a suponer “un gran impulso para las políticas de la Junta y para los ciudadanos”, con 19 áreas de actuación y 324 puntos donde figuran la prioridad nacional en las ayudas sociales y a la vivienda, una fiscalidad favorable para las familias, los jóvenes y el mundo rural y un rechazo a las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, el líder de Vox también destacó el plan de vivienda acordado, que “va a facilitar la vida a las personas de Castilla y León”, y la desregulación y simplificación administrativa que incluye el acuerdo, después de “muchas horas de trabajo y colaboración por ambas partes”.

En ese sentido, Pollán agradeció hasta en dos ocasiones la “predisposición y diálogo cordial y fluido” con Mañueco “desde el primer momento”, así como el trabajo del equipo negociador de Vox, en especial a Montse Lluis y los responsables nacionales de la formación en las materias de Vivienda y Economía y Energía, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo, respectivamente.

“El pacto que hemos firmado es detallado, amplio, con 324 medidas concretas y no tan genérico como hace cuatro años”, afirmó Pollán, preguntado sobre si confía en los compromisos del PP tras la ruptura de gobierno de hace dos años. “Si no, no estaríamos aquí”, concluyó.

Por su parte, Mañueco aseguró que el compromiso que adquieren ambas formaciones a nivel presupuestario es aprobar cuatro cuentas durante los años 2027, 2028, 2029 y 2030, comenzando a trabajar de inmediato en los presupuestos del próximo ejercicio.

“Es el compromiso y lo que va en el pacto, sacar cuatro presupuestos adelante”, significó, antes de aseverar: “El hecho de que estemos aquí es porque tenemos las garantías, tanto unos como otros, de que esto va a ser realidad para cuatro años”.