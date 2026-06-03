Mañueco se reserva la vicepresidencia segunda y siete consejerías y Vox tendrá tres carteras, con Pollán como 'número dos' del gobierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León estará conformada en esta XII Legislatura por dos Vicepresidencias, la primera para Vox adscrita a una consejería y la segunda para el PP, con competencias, pero sin cartera. Además, los ‘populares’ dirigirán siete departamentos y los de Santiago Abascal los tres restantes, referidos a Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte.

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente primero, informaron este mediodía en una comparecencia conjunta en las Cortes sobre el contenido del acuerdo de gobierno, el segundo que suscriben ambos partidos.

En concreto, el nuevo Consejo de Gobierno estará formado por 12 personas, el propio Fernández Mañueco y dos vicepresidentes, el primero que será Carlos Pollán, que además dirigirá una de las tres consejerías de Vox, y otro dirigente del Partido Popular que en la Vicepresidencia Segunda se encargará de las competencias de Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Asimismo, el Partido Popular gestionará en el nuevo gabinete las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Comercio, Universidades y Empleo; Medio Ambiente y Energía, Sanidad y Bienestar Social, y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

En cambio Vox asume las consejerías de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte.