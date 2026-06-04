Sacyl destina 59 millones al funcionamiento de los robots quirúrgicos Da Vinci

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El Consejo de Gobierno aprobó, en su reunión de hoy, un gasto de 59,29 millones de euros para la compra del suministro del material fungible necesario para las intervenciones realizadas con el sistema de cirugía guiada por robot Da Vinci.

El contrato tiene un plazo de ejecución de dos años para adquirir el material necesario para la correcta ejecución de intervenciones de cirugía general, digestiva, maxilofacial, otorrinolaringológica, ginecológica y urológica realizadas mediante el sistema de cirugía robótica. En concreto, se trata de tijeras, porta agujas, pinzas, fórceps, selladores, obturadores, etc.

La cirugía robotizada es un avance tecnológico que se ha desarrollado en las dos últimas décadas. Y, dentro de ella, el sistema Da Vinci consiste en un robot que actúa como mediador entre los movimientos manuales del cirujano y los instrumentos quirúrgicos. Permite una mayor precisión en el procedimiento quirúrgico y unas intervenciones menos invasivas para el paciente.

Sacyl cuenta con equipos en todas las áreas de salud, y trabaja para incorporar nuevos equipos en los hospitales de Medina del Campo y Miranda de Ebro, en el de Aranda de Duero vinculado al Nuevo Hospital y un segundo equipo para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.