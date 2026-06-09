Mañueco afronta hoy su investidura para un gobierno en coalición, segundo con Vox

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

Alfonso Fernández Mañueco afronta hoy, martes 9 de junio, su tercera investidura como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito el pasado miércoles, 3 de junio, con Vox que dará paso al tercer gobierno en coalición del dirigente ‘popular’, el segundo con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente. Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos en vigor y aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo —Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después—. Fernández Mañueco será elegido presidente de la Junta con los votos a favor del Grupo Popular, con 33 escaños, y del Grupo Vox, con 14, ya que previsiblemente el resto de los partidos en la oposición votarán en contra, como han confirmado ya el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y la del Grupo Mixto y procuradora por UPL, Alicia Gallego, mientras que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, situó su voto en el mismo sentido de rechazo. «Mucho tendría que cambiar el pacto —PP y Vox—», manifestó tras la Junta de Portavoces del pasado viernes.

En concreto, el pleno de investidura comenzará a las 12.00 horas con la intervención, sin límite de tiempo, del candidato a la citada investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y se reanudará a las 16.00 horas con la intervención del Grupo Socialista al que seguirán el resto de menor a mayor —Grupo Mixto, Vox y PP— con 30 minutos para la primera intervención y 10 minutos para la réplica, mientras que Fernández Mañueco podrá responder de forma individual o agrupada, de nuevo sin límite de tiempo. Los tres partidos integrantes del Grupo Mixto —UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila— compartirán el tiempo de forma proporcional a su representación parlamentaria —tres procuradores el primero y uno los otros dos— por lo que dispondrán de 18, 6 y 6 minutos en la primera parte y de 6, 2 y 2 en la segunda. Fernández Mañueco fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León por primera vez en julio de 2019 tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos con el que formó su primer gabinete en coalición.

La ruptura de aquel gobierno en diciembre de 2021 y el adelanto electoral a febrero de 2022, tras el que conformó el segundo gobierno que sí llegó a su fin —primero con Vox y luego en solitario— permiten a Fernández Mañueco volver a concurrir a la investidura ya que no ha superado al plazo límite de los ocho años consecutivos como jefe del Ejecutivo. En concreto, la disposición adicional primera de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León de noviembre de 2016 estipula que las personas que hayan ostentado durante ocho años la Presidencia no podrán ser propuestas para su reelección en la misma institución.

Fernández Mañueco fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León por primera vez en julio de 2019 tras el acuerdo con Ciudadanos