Dos alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía denuncian al concejal Alejandro Pérez de la Sota por presunta sumisión química

Publicado por Ical Salamanca Creado: Actualizado:

Dos alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura denunciaron al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota por presunta sumisión química, según avanzó ayer el diario digital Salamanca24horas. Una denuncia confirmada hoy por el Colegio de la Abogacía, quien anunció su decisión de apartarle temporalmente de su labor docente, pero que él, en declaraciones a la Agencia Ical, niega haber recibido.

“Lo único que puedo decir es que la denuncia todavía no me ha llegado”, afirmó De la Sota, sosteniendo conocer el supuesto contenido de la misma, únicamente, por la noticia publicada en la tarde del lunes por el citado digital. “Ya estoy trabajando con un compañero, que me está dirigiendo, pero en este momento, a día de hoy, yo todavía no tengo la denuncia”, recalcó el letrado, quien se asesora para su defensa, en caso de que fuera necesaria.

Sobre los hechos descritos en la noticia, se mostró tajante: “Lo niego totalmente. Ese titular de presunta sumisión química o posible sumisión química, lo niego totalmente”, reiteró a esta agencia el concejal no adscrito, quien se presentó a las elecciones al Ayuntamiento por Vox, pero fue apartado por el partido, a mitad de legislatura, tras desavenencias internas en el grupo municipal y, desde entonces, pasó a formar parte del Grupo Mixto.

Lo cierto es que, ante esta denuncia, el Colegio de la Abogacía de Salamanca, celebró anoche de urgencia una Junta de Gobierno Extraordinaria, dado que estos hechos habrían ocurrido, según el diario local, en el marco de una cena de la Escuela Jurídica de Salamanca. Ya en la mañana de este martes, el Colegio emitió un comunicado en el que traslada su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y su “absoluto apoyo” hacia las personas afectadas.

“Desde el momento en que esta Junta de Gobierno, ha tenido conocimiento de la situación, hemos adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica”, refirió el ente colegiado, avanzando que “con carácter preventivo, sin prejuzgar los hechos y respetando la presunción de inocencia”, la Junta de Gobierno acordó “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados”.

Cuestión política

Un procedimiento que aún está en ciernes y cuyo recorrido judicial se desconoce, pero que adquiere una dimensión política por su condición paralela de representante público en la Corporación Municipal. En este sentido, el Grupo Municipal Socialista se apresuró esta mañana a exigir “explicaciones inmediatas” al concejal en un comunicado recogido por Ical.

La formación socialista manifiesta su “profunda preocupación” por la información conocida y ofrece su “apoyo absoluto” a las posibles víctimas. “La ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser principios irrenunciables para cualquier representante institucional, especialmente ante unos hechos de extrema gravedad que exigen una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia del cargo que se ostenta”, afirmó el PSOE.

La portavoz socialista, María Sánchez, apuntó que “debe respetarse escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales”, y sin embargo, mantuvo en un comunicado público que “el silencio resulta incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, “ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento”. Asimismo, el Grupo Municipal Socialista advirtió de que, “si la investigación judicial avanza” exigirá la dimisión de Pérez de la Sota.