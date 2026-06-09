Consulta el discurso íntegro de Alfonso Fernández Mañueco en el debate de investidura

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expone su programa de gobierno en las Cortes.Rubén Cacho

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El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León defiende hoy ante la Cámara autonómica su hoja de ruta para la legislatura, alternando la defensa de los servicios públicos con un ambicioso paquete de ayudas económicas para autónomos, familias y jóvenes. Despliegue cada uno de los siguientes bloques interactivos para conocer, al detalle, todas las medidas y compromisos anunciados:

DESGLOSE INTERACTIVO Todas las propuestas de Alfonso Fernández Mañueco Haga clic en cada sección para desplegar el desglose íntegro del programa de Gobierno 1. Modelo Político, Pactos y Arquitectura Institucional + Garantía de estabilidad: Cumplimiento estricto del Acuerdo de Legislatura para asegurar la gobernabilidad y la normalidad institucional durante los próximos cuatro años.

Cumplimiento estricto del Acuerdo de Legislatura para asegurar la gobernabilidad y la normalidad institucional durante los próximos cuatro años. Defensa del marco estatutario: Reivindicación de Castilla y León como eje de moderación y centralidad, fundamentado en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.

Reivindicación de Castilla y León como eje de moderación y centralidad, fundamentado en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Principio de prioridad nacional: Aplicación de criterios normativos para vincular el acceso a las prestaciones y recursos públicos al arraigo legal, efectivo y estable dentro de la Comunidad.

Aplicación de criterios normativos para vincular el acceso a las prestaciones y recursos públicos al arraigo legal, efectivo y estable dentro de la Comunidad. Eficacia administrativa: Reducción del gasto político superfluo mediante la simplificación de estructuras públicas e institucionales accesorias. 2. Política Fiscal, Autónomos y Dinamización Económica + Rebaja del IRPF: Reducción progresiva del primer tramo autonómico del impuesto en un 0,25 de manera anual a lo largo de toda la legislatura.

Reducción progresiva del primer tramo autonómico del impuesto en un 0,25 de manera anual a lo largo de toda la legislatura. Bonificaciones en Sucesiones: Rebaja fiscal del 12% en el Impuesto de Sucesiones para las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos (aplicable a los primeros 100.000 €).

Rebaja fiscal del 12% en el Impuesto de Sucesiones para las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos (aplicable a los primeros 100.000 €). Fiscalidad diferenciada para el medio rural: Consolidación del programa de "impuestos cero" rurales en los actos jurídicos y transmisiones patrimoniales para empresas y explotaciones agropecuarias.

Consolidación del programa de "impuestos cero" rurales en los actos jurídicos y transmisiones patrimoniales para empresas y explotaciones agropecuarias. Cuenta Ahorro Vivienda Joven: Creación de un nuevo mecanismo financiero con deducciones fiscales de hasta 1.500 € destinadas a facilitar la adquisición del primer inmueble.

Creación de un nuevo mecanismo financiero con deducciones fiscales de hasta 1.500 € destinadas a facilitar la adquisición del primer inmueble. 'Kit de Autónomos': Puesta en marcha de un paquete integral de apoyo al autoempleo que incluye un Bono cuota de 300 €, la ampliación de la tarifa plana estatal y ayudas directas a la digitalización. 3. Sistema Sanitario y Blindaje de la Atención Primaria + Atención presencial en el entorno rural: Compromiso explícito de mantener abiertos de manera permanente todos los consultorios locales de los municipios de la Comunidad.

Compromiso explícito de mantener abiertos de manera permanente todos los consultorios locales de los municipios de la Comunidad. Plan de choque contra las listas de espera: Incremento de la actividad quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas, priorizando los procesos oncológicos y graves.

Incremento de la actividad quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas, priorizando los procesos oncológicos y graves. Fidelización de profesionales médicos: Creación de incentivos económicos y de estabilización de plazas para cubrir los puestos de difícil cobertura en las zonas periféricas y rurales.

Creación de incentivos económicos y de estabilización de plazas para cubrir los puestos de difícil cobertura en las zonas periféricas y rurales. Modernización de infraestructuras: Culminación de los planes directores de los grandes complejos hospitalarios y renovación del equipamiento tecnológico de alta resolución. 4. Agricultura, Ganadería, Transportes e Infraestructuras + Protección frente a mercados exteriores: Rechazo formal al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y exigencia de cláusulas espejo para evitar la competencia desleal.

Rechazo formal al acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur y exigencia de cláusulas espejo para evitar la competencia desleal. Oposición a las cargas medioambientales: Solicitud de flexibilización, suspensión o reforma de las tasas y normativas derivadas del Pacto Verde europeo lesivas para la rentabilidad del campo.

Solicitud de flexibilización, suspensión o reforma de las tasas y normativas derivadas del Pacto Verde europeo lesivas para la rentabilidad del campo. Soberanía y redes energéticas: Exigencia al Gobierno de España para expandir las redes de transporte eléctrico, garantizando que el impacto de la producción renovable revierta directamente en el tejido industrial local.

Exigencia al Gobierno de España para expandir las redes de transporte eléctrico, garantizando que el impacto de la producción renovable revierta directamente en el tejido industrial local. Movilidad y tarjeta Buscyl: Consolidación de la bonificación integral del transporte de viajeros por carretera y gratuidad en las rutas rurales concesionarias de la Junta.

Consolidación de la bonificación integral del transporte de viajeros por carretera y gratuidad en las rutas rurales concesionarias de la Junta. Bono para el carné de conducir joven: Línea de subvenciones públicas de hasta 900 € para la obtención del permiso de turismos y de hasta 1.800 € para camiones y autobuses, destinada a menores de 30 años. 5. Tecnología, Inteligencia Artificial, Montes y Patrimonio + Estrategia de Inteligencia Artificial: Integración transversal de tecnologías de IA en los servicios de atención al ciudadano, automatización judicial y herramientas de soporte de diagnóstico clínico.

Integración transversal de tecnologías de IA en los servicios de atención al ciudadano, automatización judicial y herramientas de soporte de diagnóstico clínico. Plan Forestal Integral de Castilla y León: Reestructuración de la masa forestal, potenciación de la limpieza de montes e implantación de un modelo operativo anual continuo para el personal de extinción de incendios.

Reestructuración de la masa forestal, potenciación de la limpieza de montes e implantación de un modelo operativo anual continuo para el personal de extinción de incendios. Línea de protección del patrimonio rural: Creación de un fondo de inversión específico para la restauración integral de templos e iglesias rurales, así como partidas de mejora para las plazas de toros de los municipios. 6. Políticas de Familia, natalidad e Igualdad de Oportunidades + Plan de Fomento de la Natalidad: Refuerzo del 'Bono Nacimiento' (Tarjeta Familia) y ampliación de las ayudas directas por hijo a cargo para mitigar el invierno demográfico.

Refuerzo del 'Bono Nacimiento' (Tarjeta Familia) y ampliación de las ayudas directas por hijo a cargo para mitigar el invierno demográfico. Educación gratuita 0-3 años: Plena implantación de la gratuidad en el ciclo completo de educación infantil para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Plena implantación de la gratuidad en el ciclo completo de educación infantil para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Modelo residencial para mayores: Apuesta por el sistema "A gusto en mi casa" para retrasar el ingreso institucional, sumado a la modernización de los centros residenciales públicos de gestión autonómica.

Apuesta por el sistema "A gusto en mi casa" para retrasar el ingreso institucional, sumado a la modernización de los centros residenciales públicos de gestión autonómica. Políticas contra la violencia: Garantía de protección integral para todas las víctimas de violencia intrafamiliar y de género a través del fortalecimiento de las redes asistenciales autonómicas.

Para consultar el contenido completo de la intervención, los argumentos de las alianzas y el desarrollo de cada compromiso, a continuación se puede leer el discurso íntegro pronunciado en las Cortes de Castilla y León: