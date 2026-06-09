El PP pide al PSOE que abandone la oposición “destructiva” y reclama una financiación autonómica “justa”

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La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, pidió al PSOE que abandone la oposición “destructiva y poco trabajada” y aseguró que el líder de los socialistas castellanos y leoneses, Carlos Martínez, tiene esta tarde una oportunidad de mostrar que camina por otros rumbos diferentes y que puede ser “constructivo”.

En este sentido, planteó a los socialistas alcanzar un acuerdo de financiación para la Comunidad, aunque matizó que “viendo los últimos meses del trabajo del señor Martínez será muy difícil que acepte ese diálogo”.

Además de destacar las propuestas de futuro lanzadas por Mañueco, García apuntó que la Comunidad no parte de cero gracias a la senda de crecimiento que lleva manteniendo en los últimos años, a la alta creación de empleo y a calidad de los servicios públicos. “Estamos ante un buen punto de partida para que la Comunidad siga avanzando tanto en prestación de servicios como desde el punto de vista económico, y con una política de bajada de impuestos constante”.

La portavoz 'popular' también resaltó que Fernández Mañueco ha vuelto a demostrar que conoce Castilla y León como la “palma de su mano” y que tiene un gran conocimiento de la situación, de los problemas y también “ de los retos y los desafíos que afronta Castilla y León. Además, aseguró que hoy es un día para “reconocer el trabajo y el esfuerzo que viene realizando Fernández Mañueco, así como vocación de servicio público”.

Leticia García también destacó que gracias a la capacidad de diálogo del candidato y del Partido Popular se ha podido “llegar a este acuerdo” y que la política de “mano tendida” está abierta al resto de partidos.