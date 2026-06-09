Mañueco ofrece acordar las exigencias al Gobierno en materia infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas

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El candidato a la investidura como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofreció hoy a los grupos parlamentarios de las Cortes alcanzar un acuerdo para consensuar las exigencias al Gobierno de España sobre las infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas. También, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez el desarrollo de transporte y distribución eléctricas. "La riqueza no puede seguir pasando de largo”, dijo.

En su comparecencia ante la Cámara para exponer su programa de Gobierno, Fernández Mañueco propuso, más allá del pacto en materia de financiación autonómica, forjar un acuerdo en un asunto de Comunidad como son las infraestructuras que garanticen las comunicaciones y el tránsito de mercancías y productos.

De esta forma, reclamó la “atención que precisa” para, por ejemplo, lograr el “pleno” desarrollo del Corredor Atlántico y sus redes complementarias, especialmente las ferroviarias como la Ruta de la Plata, así como para acometer las 15 actuaciones en autovías y autopistas. También recordó la exigencia de que no se supriman paradas en el transporte público por carretera y de que se recuperen las frecuencias de trenes y servicios anteriores a la pandemia.

Igualmente, Fernández Mañueco aprovechó su exposición ante las Cortes para exigir al Estado un “compromiso claro” con las infraestructuras hidráulicas, tras presentar alegaciones al Plan Hidrológico del Duero 2028-2033. Así, exigió el desarrollo de 43.000 hectáreas de nuevo regadío y más capacidad de regulación, ya que explicó que la cuenca del Duero tiene apenas un 30 por ciento, frente al 50 o 90 por ciento del Ebro y el Tajo.

De la misma forma, el candidato ‘popular’ y presidente en funciones de la Junta aludió a las infraestructuras de telecomunicación, asuntos en los que afeó al Gobierno que no cumpla con sus competencias y no deje actuar al resto. Así, apuntó a la cobertura de banda ancha móvil de 100 megas o a la financiación para extender la cobertura de la televisión digital terrestre a toda la Comunidad.

Respecto a las infraestructuras eléctricas, Fernández Mañueco exigió al Gobierno el refuerzo las redes de transporte y distribución eléctricas, tanto para generación, como para demanda, atendiendo las propuestas de Castilla y León para la Planificación de la Red de Transporte 2025-30 que acomete el Estado. También demandó que se facilite la inversión a las empresas distribuidoras y el autoconsumo industrial, porque argumentó que la normativa actual es “insuficiente” y está pensada a su juicio para pequeñas instalaciones.

“Castilla y León es productora de energía, líder en renovables, que exporta mucho de lo que produce, y la riqueza no puede seguir pasando de largo, como ha pasado en las últimas décadas con las térmicas, la nuclear o la hidroeléctrica”, manifestó para proclamar que la generación de energía debe beneficiar al territorio donde se produce, con un “precio más bajo y con facilidad de acceso” a las redes para la instalación de empresas.

Al respecto, apuntó que quieren aprovechar el liderazgo de Castilla y León en energías como elemento para la competitividad de la industria y para el asentamiento de población, pero “protegiendo el suelo productivo, el patrimonio natural y los suelos de uso tradicional”.

Por otra parte, el candidato no dejó pasar la ocasión para introducir en este debate de investidura, el tercero al que se somete, para volver a exigir al Gobierno una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) única en todo el territorio nacional. También le pidió que afronte el problema de la falta de médicos y consideró una “lástima” que la ministra de Sanidad, Mónica García, esté “más dedicada a provocar huelgas”, que incrementan las listas de espera, que a buscar soluciones.

Finalmente, Fernández Mañueco exigió “garantías” al Gobierno de España para que los agricultores y ganaderos puedan producir en condiciones de “igualdad”, tras la entrada en vigor del tratado de Mercosur. También, pidió cambios en la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034.