Mañueco desplegará su acción de gobierno con una decena de planes y otras tantas medidas en vivienda

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, desplegará su acción de gobierno, una vez sea investido hoy por las Cortes, a través de una decena de planes y otras tantas medidas en vivienda, como una de las grandes preocupaciones sociales de la actualidad.

Además, en un discurso de investidura de más de una hora y 20 minutos de duración, Mañueco garantizó la puesta en marcha de nuevas rebajas fiscales, la aprobación de los presupuestos durante los próximos cuatro años, la gratuidad en la primera matrícula universitaria a partir del próximo curso y la integración de la inteligencia artificial en “proyectos de gran impacto” para la Comunidad.

El candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, en un discurso recogido por Ical, desarrolló su plan de gobierno para los próximos cuatro años a través de diversos planes para la internacionalización de las empresas de Castilla y León: uno dedicado a la automoción, uno estratégico para la ganadería intensiva y extensiva con un específico para el sector ovino-caprino, uno de modernización y ampliación de las infraestructuras hidráulicas y un nuevo Plan Forestal Integral.

Además, también incluyó en su acción de gobierno un plan de mejora de la iluminación de cascos históricos, un plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento tecnológico para “modernizar y mejorar nuestros centros sanitarios”, uno integral para la reducción de las listas de espera “con tiempos máximos de demora” y un Plan de Infraestructuras Universitarias que incluye la construcción de los edificios que albergarán las nuevas facultades.

A todo ello unió un Plan Rural para “atraer población” a Castilla y León y diversas iniciativas como la nueva Estrategia Oncológica de la Comunidad o la relativa al Comercio, la actualización del Programa de Parques Naturales, nuevos programas de cribado neonatal, de cáncer de próstata y de pulmón, y el refuerzo de los programas ‘Pasaporte de vuelta’ y ‘Volver a Castilla y León’ para los emigrantes retornados.

El candidato ‘popular’ también garantizo “continuar por la senda” de la reducción de impuestos con nuevas medidas fiscales como la bajada del primer tramo del IRPF un 0,25 por ciento cada año, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en un 12 por ciento para hermanos, tíos y sobrinos, el impuesto cero a las transmisiones patrimoniales en el medio rural y la deducción del 30 por ciento, hasta una cuantía máxima de 150 euros, para ayudar al pago de cuotas de gimnasios y actividades deportivas.

Como uno de los principales problemas que atraviesa la sociedad actual, el programa de gobierno presentado hoy por Mañueco también incluye un decálogo de medidas fiscales y económicas para mejorar el acceso a la vivienda de la población, con deducciones de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF por la compra de la primera vivienda o para el alquiler de viviendas desocupadas a un precio asequible.

También anunció la rebaja del impuesto de transmisiones para la adquisición de la primera vivienda habitual y la financiación del pago del impuesto de transmisiones hasta diez años por la primera vivienda habitual con un precio máximo de 225.000 euros, todo ello para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer y VPO.

Mañueco se comprometió a incrementar un 80 por ciento la inversión en políticas de vivienda, con una bonificación del cien por cien en las comisiones e intereses del proceso de transmisión, la ampliación de la línea de avales de hasta el 20 por ciento para los jóvenes y la llegada hasta el 50 por ciento de la renta de las ayudas al alquiler. Asimismo, aseguró que se construirán “al menos” 5.000 viviendas protegidas durante la legislatura y que se implantará un programa de alquiler seguro.

Entre el resto de compromisos adquiridos hoy por el candidato a la Presidencia de la Junta, se encuentra la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad durante cada una de las cuatro anualidades de la legislatura; la implantación del kit de autónomos y el incremento del 15 por ciento en inversiones en innovación y tecnología.

Prometió, de igual forma, 2.600 hectáreas más de suelo industrial, la supresión de las tasas autonómicas vinculadas al Pacto Verde Europeo, la modernización y transformación de regadíos hasta 30.000 hectáreas, la bonificación del 60 por ciento en el peaje de autopistas para los ciudadanos empadronados, una ayuda de 900 euros para obtener el carné de conducir, que se amplía al doble para conductores de camiones y autobuses, y la elaboración de proyectos de gran impacto para la Comunidad con la integración de la inteligencia artificial.

Entre las nuevas medidas anunciadas, también se incluye un fondo de ayuda para la conservación y recuperación de iglesias, la mejora del operativo contra incendios, ayudas para la conservación de los consultorios locales, el apoyo a la mejora de las plazas de toros rurales, la extensión de las unidades de fisioterapia y dolor crónico al medio rural y las ayudas para cambiar bañeras por platos de ducha.

Durante su discurso de investidura, Mañueco se comprometió a garantizar el acceso a las consultas médicas en un máximo de 48 horas, así como la gratuidad en la educación de 0 a 16 años, el acceso a la conexión a internet en todas las aulas y la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los alumnos empadronados en Castilla y León.