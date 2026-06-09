Consulta el discurso íntegro de Carlos Martínez en el debate de investidura

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El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha ofrecido un modelo de “ambición, progreso y futuro”, frente a la política del “odio” y de la prioridad nacional, fruto del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox.

Así lo ha señalado Martínez durante su intervención en el Debate de Investidura de Mañueco como presidente de la Junta donde ha hecho “una transcripción de las condiciones que ha aceptado para seguir siendo presidente”. Despliegue cada uno de los siguientes bloques interactivos para conocer, al detalle los principales argumentos expresados:

DEBATE DE INVESTIDURA Ejes de la réplica: Carlos Martínez Análisis de los principales argumentos expuestos por el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes autonómicas. 1 Grado de ejecución del acuerdo de coalición El portavoz parlamentario señaló que, a pesar del limitado número de alusiones explícitas a Vox en el discurso del candidato a la Presidencia, las medidas de gobierno planteadas corresponden directamente a las cláusulas suscritas en el pacto formalizado entre ambas formaciones. "El programa de gobierno expuesto ejecuta de forma fidedigna los compromisos adquiridos con su socio de coalición." 2 Valoración de la reestructuración de Consejerías Desde el Grupo Socialista se considera que la supresión de determinadas áreas competenciales del organigrama institucional supone una redefinición del modelo de prioridades públicas: El argumentario socialista sostiene que la disolución de estas materias afecta directamente a la visibilidad de las políticas de género y compromete el desarrollo de planes demográficos orientados al acceso residencial joven. 3 Demandas de cobertura y dotación provincial En contraposición a los indicadores presentados por la Junta de Castilla y León, la réplica detalló una relación de necesidades técnicas y de infraestructuras pendientes en el territorio de la comunidad: Consultar indicadores y requerimientos provinciales expuestos ▼ León: Regularización de la cobertura del servicio de extinción de incendios para 63.000 ciudadanos y cobertura de vacantes en el servicio de oncología de El Bierzo (Oncobierzo).

Regularización de la cobertura del servicio de extinción de incendios para 63.000 ciudadanos y cobertura de vacantes en el servicio de oncología de El Bierzo (Oncobierzo). Burgos: Cumplimiento de los plazos de ejecución en las infraestructuras hospitalarias de Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Cumplimiento de los plazos de ejecución en las infraestructuras hospitalarias de Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Ávila: Previsión ante la tasa de relevo del personal médico por jubilación, estimada en el 30% del censo actual a diez años vista.

Previsión ante la tasa de relevo del personal médico por jubilación, estimada en el 30% del censo actual a diez años vista. Segovia: Dotación y puesta en funcionamiento definitiva de la unidad asistencial de radioterapia.

Dotación y puesta en funcionamiento definitiva de la unidad asistencial de radioterapia. Palencia: Reactivación presupuestaria y técnica de la segunda fase de las obras del complejo hospitalario.

Reactivación presupuestaria y técnica de la segunda fase de las obras del complejo hospitalario. Soria: Ampliación de la red de plazas en centros residenciales de titularidad pública para la tercera edad.

Ampliación de la red de plazas en centros residenciales de titularidad pública para la tercera edad. Zamora: Aplicación de medidas correctoras urgentes ante el saldo vegetativo y demográfico negativo de la provincia.

Aplicación de medidas correctoras urgentes ante el saldo vegetativo y demográfico negativo de la provincia. Valladolid / Salamanca: Plan de contingencia sectorial para la industria de la automoción y reducción de los tiempos medios en las listas de espera sanitarias. 4 Alternativa de cohesión: "Territorio 30 Minutos" La propuesta presentada por la oposición se define bajo las directrices de cohesión de la agenda institucional de la Unión Europea, vertebrada sobre los siguientes principios normativos: El planteamiento técnico propone establecer un marco estatutario que garantice que las prestaciones de servicios públicos esenciales (atención sanitaria, centros educativos y redes de transporte) se sitúen a una distancia máxima de 30 minutos de trayecto.

Consulta el contenido del discurso íntegro pronunciado en las Cortes de Castilla y León: