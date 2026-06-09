Mañueco, reelegido presidente con los votos de PP y Vox para gobernar un tercer mandato

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El candidato ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco fue investido hoy presidente de la Junta de Castilla y León al recibir el apoyo de 47 procuradores de PP y Vox, que firmaron la semana pasada un acuerdo de gobierno, pese a la oposición de los socialistas, UPL, Soria YA y Por Ávila. Con ello inicia el que será su tercer mandato y lo hará, por segunda vez, con un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal.

La votación, que comenzó por el procurador socialista Sergio Iglesias, y se saldó con 47 ‘síes frente a 35 ’noes', cerró una larga sesión de investidura en las Cortes en la que Fernández Mañueco expuso su programa de gobierno y logró la confianza mayoritaria de la Cámara para continuar cuatro años más al frente de la Comunidad.

Ahora, el presidente del Parlamento, el ‘popular’ Francisco Vázquez, comunicará el resultado de este pleno al Gobierno central y a Su Majestad el Rey Felipe VI para que se proceda a su nombramiento mediante un Real Decreto Ley, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo este jueves.

El nuevo presidente electo, procurador por Salamanca, ha tenido que esperar 86 días para ser reelegido, ya que las últimas las elecciones se celebraron el pasado 15 de marzo, y 56 desde que se inició esta XII Legislatura el 14 de abril. En este tiempo ha negociado un pacto de gobierno con Vox, firmado hace menos de una semana, lo que le obligará a conformar un tercer gabinete de coalición, si bien contará con la mayoría más holgada en la Cámara, incluso la más sólida que ha tenido un presidente desde 2015.

Se trata, por tanto, de la tercera investidura a la que se somete Fernández Mañueco sin tener el Partido Popular la mayoría absoluta en las Cortes. En 2019, logró ser presidente mediante una alianza con Ciudadanos, entonces tercera fuerza política, pese a perder las elecciones, y en 2022, tras adelantar los comicios, logró la victoria pero tuvo que pactar con Vox para revalidar su cargo. De nuevo, ha tenido que tejer una alianza con su antiguos socio ya que el pasado 15 de marzo su partido logró 33 procuradores y los de Abascal, 14.

Fernández Mañueco, séptimo presidente de la Junta, inicia su tercer mandato y el que podría ser el último si no disuelven las Cortes y se convocan elecciones anticipadas o si no se modifica la Ley del Estatuto de los Altos Cargos (2016), pues esta norma limita a ocho años la permanencia en este cargo, plazo que superará en poco más de un año ya que accedió a la Presidencia de la Comunidad el 9 julio de 2019, hace seis años y once meses.

Sesión

Pasado el mediodía, el candidato a la investidura desgranó en una intervención de algo más de una hora y 20 minutos su programa de gobierno para los próximos cuatros, con el que se comprometió llevar a la Comunidad por una “senda de progreso” para que esté al servicio de todas las personas, sin importar sus “orígenes” y “diferencias” y sin que haya un “retroceso” de derechos o del Estado de Bienestar.

No convenció al portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, en su primer ‘cara a cara’ con el ya presidente, pues vislumbró un “fin de ciclo político” y demandó un “cambio de rumbo” ya que aseguró el presidente se había tenido que tragar sus principios y, por tanto, los postulados que Vox le sirven como “cena fría”.

Tampoco sumó apoyos Fernández Mañueco entre los miembros del Grupo Mixto. La portavoz de UPL, Alicia Gallega, que también se estrenó en esta sesión, ofreció su mano tendida a Fernández Mañueco para acuerdos que mejoren la vida de las personas, no para pactos “ideológicos". Al igual, el representante de Soria YA, Ángel Ceña, abrió la puerta a acuerdos “más allá” de Vox. En cambio, Pedro Pascual (Por Ávila) criticó la gestión del presidente y alertó del “estancamiento” de la Comunidad.

El portavoz de Vox, Carlos Pollán, futuro vicepresidente primero de la Junta, defendió el acuerdo suscrito con el PP, gracias al cual auguró “muchos éxitos” para ambas formaciones, para la Junta y para los castellanos y leoneses, si bien matizó que es un pacto que “no parte de cero” y que tiene sus mimbres, recordó, en el suscrito en el año 2022, pero que se rompió a mitad de legislatura. Pollán admitió diferencias con los ‘populares’ pero recordó que Vox es un partido “serio y fiable” y avanzó que "hay voluntad de cumplir medida a medida, plazo a plazo”.

Finalmente, la portavoz ‘popular’ Leticia García reivindicó el pacto “para gobernar, no claudicar”. “No habrá ninguna regresión, sino avance”, señaló.

La votación, que se prolongó durante algo más de diez minutos, no arrojó ninguna sorpresa, pues el candidato Fernández Mañueco superó a la primera la mayoría absoluta (42) al contar con 47 votos favorables, frente a la oposición de otros 35 parlamentarios. Tras conocerse este resultado, comenzaron los aplausos y abrazos al nuevo presidente, cuyo mandato se extenderá como máximo hasta la primavera de 2030.