Vox dice que no le preocupa «en absoluto» la polémica sobre la 'prioridad nacional'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, ha afirmado este martes que no le preocupa «en absoluto» la polémica generada por la inclusión en sus pactos con el PP del concepto de 'prioridad nacional' para las ayudas sociales y de vivienda. Durante su intervención ante la sesión de investidura en la que Vox apoya convertir de nuevo en presidente al candidato del PP, Pollán ha afirmado que se trata de una «polémica alimentada por las terminales mediáticas del sanchismo» y se ha mostrado convencido de que este principio es apoyado por los votantes de Vox, del PP y de «una porción creciente del electorado del PSOE». Pollán ha celebrado que la Junta vaya a auditar anualmente «la totalidad de los gastos vinculados a la inmigración ilegal", para que estos sean reducidos «al mínimo imprescindible al que obligue el marco legal vigente». En la práctica, el representante de Vox ha celebrado que el acuerdo con el PP vaya a suprimir las subvenciones a las ONG que participen «directa o indirectamente con el negocio de la inmigración ilegal", además de adelantar que no quieren «más menas» en esta Comunidad, en referencia a los menores extranjeros no acompañados que han sido acogidos en los últimos años por los Servicios Sociales de Castilla y León. "Nos opondremos, con todos los medios legítimos a nuestro alcance, a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales", ha subrayado Pollán, quien ha previsto que el acuerdo suscrito con el PP será positivo para los ciudadanos si ambas partes mantienen la actitud que han tenido durante las negociaciones. Pollán ha negado que este acuerdo suponga un «retroceso en los derechos", a la vez que ha celebrado que la Junta congelará «al mínimo permitido por la ley la cooperación internacional al desarrollo» y reducirá —el acuerdo habla del 50%— en las subvenciones a sindicatos y patronales que no tengan una utilidad pública.