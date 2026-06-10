La Junta adquiere un laboratorio móvil de diagnóstico del patrimonio sobre bienes muebles e inmuebles.

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha adquirido y equipado un vehículo como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio, que ya se encuentra en servicio en el recién ampliado y reformado Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha llevado a cabo esta actuación en el marco del proyecto KHN RETECH, que la Junta lidera, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia.

La compra y equipamiento del vehículo, que ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, permitirá disponer de un sistema de evaluación de bienes culturales flexible, adaptable a las circunstancias sobre el terreno, que facilitará una gestión patrimonial inteligente, eficaz y eficiente.

Esta iniciativa parte del principio de que los mecanismos de gestión del patrimonio cultural basados en herramientas digitales se revelan como claves de eficiencia y sostenibilidad a largo plazo y en todo el ámbito territorial. Por ello, al obtener datos 'in situ', pueden ser utilizados posteriormente para dos objetivos que pueden actuar de forma complementaria en los sistemas de gestión de patrimonio cultural: el desarrollo de gemelos digitales y la realización de ensayos experimentales de nuevas técnicas de conservación.

Además, y dado que se adoptará un enfoque de datos abiertos, se colaborará con el ecosistema cultural-empresarial de Castilla y León para su aprovechamiento y para el desarrollo de actividades económicas complementarias. Se apuesta, así, por una toma masiva de datos para su análisis posterior, tanto de los elementos muebles como inmuebles BIC de Castilla y León, incorporando las nuevas tecnologías de la información a los levantamientos digitales de bienes muebles e inmuebles.

Se trata de un equipamiento e instrumentación científica especializada en metodologías de ensayos no destructivos y que permite realizar, entre otros, el análisis de las condiciones climáticas en las que se encuentra el bien; la caracterización y estudio del estado de conservación de materiales pétreos, cerámicos, metálicos, vítreos, capas pictóricas o nuevos materiales; el análisis de las características mecánicas de los elementos; la caracterización de grandes superficies, pinturas murales, análisis de alteraciones en edificios y estudios de humedades (drones); el levantamiento 3D, la evaluación del subsuelo y de los paramentos verticales, el estudio de huecos, irregularidades y grietas para valoración estructural (geo radar), o el análisis químico y la caracterización a nivel molecular sin tomas de muestra.