La Junta convoca las ayudas de comedor 2025-2026 para Educación Infantil

Escolares del colegio de La Palomera en el comedor, en una imagen de archivo. JESÚS F. SALVADORES

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La Consejería de Educación convocó las ayudas de comedor escolar, relativas al curso 2025-2026, para las familias del alumnado escolarizado en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, en centros privados o gestionados por entidades locales y adheridos al programa de gratuidad. La cuantía total destinada es de un millón de euros, aunque podrá ampliarse según las disponibilidades presupuestarias.

Así figura en el acuerdo publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y difundido por la Consejería de Educación, que en su comunicado, recogido por Ical, matiza que quedan excluidas las familias cuyos hijos asistan a escuelas y centros públicos de titularidad de la Consejería de Educación, ya que cuentan con su propio régimen de ayudas.

La ayuda máxima por alumno asciende a 786,6 euros, que resulta de multiplicar el precio medio diario del servicio de comedor en centros públicos de Infantil y Primaria (4,37 euros) por los 180 días lectivos del curso.

Las solicitudes, una por cada escolar, deberán cumplimentarse a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y en el Portal de Educación antes del 30 de junio, día incluido en el plazo de presentación de solicitudes, que estará abierto desde el 17 de junio.

La petición se puede tramitar tanto de forma presencial, en los registros habilitados, como por vía electrónica. Las ayudas concedidas se abonarán en un único pago mediante transferencia bancaria, una vez presentada la justificación correspondiente.

Tendrán derecho al cien por cien de la ayuda los escolares cuyas familias hayan obtenido en 2024 ingresos inferiores a 16.800 euros anuales, además de quienes se encuentren en situación de acogimiento, pertenezcan a familias numerosas de categoría especial, sean víctimas de violencia de género o terrorismo, o tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

La ayuda será del 75 por ciento para el alumnado de familias con ingresos que no superen los 21.000 euros anuales y del 50 por ciento para aquellas cuya renta no exceda de 25.200 euros, así como para los miembros de familias numerosas de categoría general.

Para beneficiarse de estas ayudas, el alumnado deberá estar matriculado en un curso gratuito del primer ciclo de Educación Infantil en un centro adherido al programa y asistir con regularidad. Además, será requisito haber utilizado el comedor escolar un mínimo de 54 días, el 30 por ciento de los 180 días lectivos del curso, y tener la residencia familiar y el domicilio fiscal en Castilla y León.