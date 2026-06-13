Mañueco presenta su Gobierno para Castilla y León: Suárez-Quiñones en Industria y Pollán de Vicepresidente con Familia y Desregulación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sitúa a la zamorana Isabel Blanco como vicepresidenta segunda de su gobierno de coalición con Vox, que tendrá cinco caras nuevas. Así, se incorpora Carlos Pollán como ‘número dos’ del ejecutivo, junto a Joaquín Antonio Pino y Alberto Díaz Pico, en representación de su partido, y dos procuradoras del PP, María Pardo y Cristina Sanchidrián.

Hoy, Fernández Mañueco, que afronta su tercer mandato, informó en una rueda de prensa sobre la composición de su nuevo gabinete, del que no formarán parte José Luis Sanz Merino y Gonzalo Santonja, actuales responsables de Movilidad y Cultura. Una vez se publiquen los ceses y nombramientos en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), los consejeros y vicepresidentes tomarán posesión de su cargo el próximo lunes, 15 de junio, a las 10.30 horas.

Este nuevo Ejecutivo autonómico tendrá dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el Partido Popular, y diez consejerías, además de una Portavocía, que queda en manos de los ‘populares’. Con ello la estructura pactada por los socios se ajusta a lo previsto en la ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad.

Fernández Mañueco tendrá como vicepresidente primero a Carlos Pollán, hasta ahora portavoz parlamentario de Vox y expresidente las Cortes. Además, será consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, una de las tres consejerías que le corresponde a su formación en virtud del pacto suscrito la semana pasada.

La Vicepresidencia segunda es para Isabel Blanco, que ya era la ‘número dos’ y consejera de Familia en el actual gobierno. Ahora, pese a no tener cartera, pasará a gestionar las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, que estaban en varios departamentos.

Igualmente, la procuradora del PP por Valladolid María Pardo, exdirectora general de Vivienda, se convierte en la nueva consejera de Educación, cargo que ostentó durante siete años Rocío Lucas, ahora miembro de la Mesa de las Cortes. También, se convierte en titular de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, procurara ‘popular’ por Ávila.

Vox aporta los otros dos rostros nuevos. Por un lado, el procurador Alberto Díaz Pico que será consejero de Cultura, Turismo y Deporte, si bien ya fue secretario general de Industria con Mariano Veganzones, y por otro, Joaquín Antonio Pino, un histórico de sindicalismo agrario que ha estado 18 años al frente de Asaja en Ávila, que toma las riendas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Retoques y continuidad

Fernández Mañueco cambia de departamento al leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones que continúa en el Ejecutivo, al que se incorporó en 2015, pero ahora será titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Con ello, la vallisoletana María González Corral, que deja Agricultura y Ganadería, se convertirá en consejera de Medio Ambiente y Energía, consejería de nueva creación.

Otros tres miembros de la Junta se mantienen en sus cargos. Ese es el caso del palentino Carlos Fernández Carriedo, que seguirá consejero de Economía y Hacienda, como desde 2019, cargo que compatibilizará con la Portavocía que ejerce desde 2021. También repite Luis Miguel González Gago como consejero de la Presidencia. De igual manera, Alejandro Vázquez se mantiene como responsable de Sanidad, si bien suma ahora Bienestar Social.

Con ello, el nuevo Gobierno de Castilla y León estará conformado en total por 12 miembros -nueve del PP y tres de Vox- de los que ocho serán hombres y cuatro mujeres. Además, un total de ocho integrantes son procuradores de las Cortes -Fernández Mañueco, Blanco, Fernández Carriedo, Cristina Sanchidrián, María Pardo, Alejandro Vázquez, Pollán y Díaz Pico-.

Se trata del quinto ejecutivo que diseña Alfonso Fernández Mañueco, que ha gobernado en estos casi siete años en coalición con Ciudadanos (2019-2021) y con Vox (2022-2024) así como en solitario al final de la décima legislatura y durante la última mitad de la pasada.

Estructura del Gobierno

Vicepresidencia Primera: Carlos Pollán (Vox), que además asumirá las competencias de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Vicepresidencia Segunda: Isabel Blanco (PP), que se encargará de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Consejerías del Partido Popular:

Presidencia: Luis Miguel González Gago (repite).

Economía y Hacienda y Portavoz del Gobierno: Carlos Fernández Carriedo (repite).

Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Medio Ambiente y Energía: María González Corral.

Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián.

Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez (repite).

Educación: María Pardo.

Consejerías de Vox

Cultura, Turismo y Deporte: José Alberto Díaz Pico.

Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino.

Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán (Vicepresidente Primero).

Los nuevos consejeros y vicepresidentes tomarán posesión de sus cargos el próximo lunes a las 10:30 horas. Acto seguido se celebrará el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.Mañueco ha destacado que su equipo tiene “la competencia y la capacidad para ejecutar el acuerdo de gobierno y afrontar los retos que tiene la comunidad”, subrayando que se trata de “un gobierno fuerte” para avanzar en la transformación de Castilla y León.