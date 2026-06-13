Mañueco destaca la "preparación" y el "talento" de un Gobierno "fuerte" para "avanzar" en la "transformación" de la Comunidad

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy la “preparación, el talento y la capacidad de trabajo” del equipo de personas que conformarán el nuevo Gobierno de Castilla y León, al que definió como un Ejecutivo “fuerte para seguir avanzando y apostando por la transformación” de la Comunidad, así como por el “protagonismo y el liderazgo del futuro” de España.

Durante una comparecencia donde anunció la composición de su nuevo gabinete, Fernández Mañueco aseguró que los hombres y mujeres que asumirán las responsabilidades dentro de la Junta son personas “preparadas para gestionar con solvencia todas las áreas que tienen implementadas”, quien incidió que todas ellas cuentan con la “competencia y la capacidad para impulsar el acuerdo de gobierno”. Así, remarcó la apuesta para “afrontar los retos” que tiene por delante Castilla y León a través de un Ejecutivo que está “al servicio de las personas de la Comunidad” para “impulsar la prosperidad de nuestro territorio”, apostilló.

Los consejeros, consejeras y vicepresidentes tomarán posesión de su cargo en un acto que tendrá lugar el próximo lunes, 15 de junio, a las 10.30 horas en el patio de la propia sede presidencial. Y, posteriormente, se celebrará el primer Consejo de Gobierno para “empezar a trabajar desde el primer minuto”. A ese respecto, Fernández Mañueco aclaró que, a lo largo de los próximos días, se procederá a realizar alguna modificación en el trámite concreto.

Trasladó, igualmente, que tras ello se trabajará en relación a los nombramientos y la conformación de los secretarios generales, de las viceconsejerías y las dirección generales, pero puntualizó que el “desarrollo de la estructura” se demorará unos días.

Junto a Mañueco se sitúa Carlos Pollán en la Vicepresidencia (primera) y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; así como Isabel Blanco, que será vicepresidencia segunda, con competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

La Consejería de la Presidencia estará capitaneada por Luis Miguel González Gago; la Consejería de Economía y Hacienda y portavoz recae en Carlos Fernández Carriedo; la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en Juan Carlos Suárez-Quiñones; la Consejería de Medio Ambiente y Energía bajo el mando de María González Corral; y la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial en Cristina Sanchidrián.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental está encomendada a Joaquín Antonio Pino; la de Sanidad y Bienestar Social para Alejandro Vázquez; la de Educación para María Pardo; mientras que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte será para Alberto Díaz Pico.