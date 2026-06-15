El Gobierno PP-Vox echa a andar

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece en rueda de prensa el sábado para presnetar su equipo.Rubén Cacho

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

El primer Consejo de Gobierno de la XII Legislatura en Castilla y León (2026-2030) se reunirá hoy lunes en Valladolid, bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco (PP), instantes después de la toma de posesión de sus once integrantes durante un acto en el antiguo Colegio de La Asunción.

Además del presidente, que tomó posesión el pasado 11 de junio, comparecerán diez consejeros/as (siete del PP y 3 de Vox —incluido el vicepresidente primero) y también la vicepresidenta segunda, del PP- doce en total: ocho hombres y cuatro mujeres.

En la mesa del Consejo se volverán a sentar seis de los diez miembros del anterior ejecutivo, todos ellos del PP, pero sólo tres repetirán en el mismo departamento: Luis Miguel González Gago (Presidencia); Alejandro Vázquez (Sanidad) con más competencias —bienestar social-; y Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda), que también seguirá como portavoz del Ejecutivo. Los tres restantes continúan pero cambian de negociado: María González (Medio Ambiente y Energía); Juan Carlos Suárez-Quiñones (Industria, Universidades, Comercio y Empleo); e Isabel Blanco, que seguirá como vicepresidenta —ahora segunda-, sin consejería pero con competencias (Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades y Despoblación).

Nombrada por el PP se sentará otra cara conocida del anterior ejecutivo autonómico aunque no fue consejera: María Pardo, entonces directora general de Vivienda y mano derecha del consejero Suárez-Quiñones en la desaparecida Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y que ahora desempeñará la cartera de Educación. La única cara nueva que presenta el PP es Cristina Sanchidrián (Movilidad, Transformación Digital e IA).

Por parte de Vox, que vuelve a gestionar tres consejerías y una vicepresidencia, debutará como consejero el expresidente de las Cortes de Castilla y León Carlos Pollán (Desregulación, Familia y Ayudas Sociales), que también oficiará como vicepresidente primero. Carlos Díaz Pico (Cultura, Turismo y Deporte) y Joaquín Antonio Pino (Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental son los otros dos representantes de Vox en el gobierno autonómico.

Territorios y perfiles Siete de las nueve provincias de Castilla y León están representadas entre los doce integrantes: Valladolid (4) la que más, por delante de Ávila (2), León (2), Palencia (1), Burgos (1), Zamora (1) y Salamanca (1).

Dos ingenieras de Caminos Canales y Puertos (Isabel Blanco y María González), una arquitecta (Cristina Sanchidrián), una doctora en Economía y Derecho Público (María Pardo), son los perfiles profesionales de la cuatro mujeres del nuevo gobierno autonómico: una vicepresidenta y tres consejeras, todas ellas designadas por el PP.

Los cuatro consejeros restantes del PP son un médico nefrólogo (Alejandro Vázquez); un juez (Juan Carlos Suárez-Quiñones); un economista; Carlos Fernández Carriedo; y un licenciado en Derecho (Luis Miguel González) al igual que el presidente de la Junta (Alfonso Fernández Mañueco).

Las tres carteras de Vox corresponden a un Graduado Social (Carlos Pollán), también vicepresidente primero; a un veterinario (Joaquín Antonio del Pino) y a un licenciado en Derecho y oficial del Cuerpo Jurídico Militar (Alberto Díaz Pico).

Los más veteranos son Carlos Fernández Carriedo, que afrontará su sexta legislatura como parte de un gobierno autonómico, y Alfonso Fernández Mañueco, también presente en seis con la actual: la mitad como presidente y el resto como consejero en gobiernos de Juan Vicente Herrera.

Suárez-Quiñones acometerá la cuarta legislatura, Isabel Blanco la tercera, y tanto María González como Alejandro Vázquez y Luis Miguel González Gago afrontarán la segunda.

El resto se estrena en un ejecutivo autonómico con el rango de consejero/a: Cristina Sanchidrián, María Pardo, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio del Pino.

La edad media de todos sus integrantes es de 51,7 años, con Suárez-Quiñones como el más mayor (65) del plantel y María González Corral (45) y Joaquín Antonio del Pino (45) los benjamines.

Entre medias superan la barrera de los sesenta Carlos Fernández Carriedo (63), Alejandro Vázquez (63), Alfonso Fernández Mañueco (61) y Luis Miguel González Gago (61); Carlos Pollán cambiará de decena en breve (59); Alberto Díaz Pico (55), María Pardo (55) e Isabel Blanco (53) rebasan la cincuentena; y Cristina Sanchidrián la acaba de estrenar (50).

Será el quinto gobierno de Fernández Mañueco en tres legislaturas si se tienen en cuenta las modificaciones puntuales realizadas en 2021 a raíz de la destitución de los representantes de Cs y de la renuncia de García-Gallardo (Vox) en 2024.