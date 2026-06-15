Todos los vicepresidentes y consejeros optan por la fórmula del juramento en sus tomas de posesión

Toma de posesión de los miembros del Gobierno de la XII Legislatura.Rubén Cacho

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los vicepresidentes Carlos Pollán (primero) e Isabel Blanco (segunda) y los consejeros que conforman el gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León juraron hoy sus cargos durante el acto institucional que se celebró en el patio central de la sede de la Presidencia de la Junta, en Valladolid.

Todos ellos utilizaron la fórmula protocolaria para jurar por sus conciencias y honor cumplir fielmente sus obligaciones, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Gobierno.

Así lo hicieron el vicepresidente primero Carlos Pollán, también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, así como la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que gestionará las competencias en materia de protección ciudadana y seguridad pública, coordinación de policías locales y emergencias de Protección Civil; espectáculos públicos y actividades recreativas; ordenación del territorio; despoblación; urbanismo, suelo, arquitectura, vivienda y rehabilitación; mujer e igualdad de oportunidades. Blanco provocó la sonrisa de los presentes al equivocarse y jurar, inicialmente, el cargo como vicepresidenta primera, si bien rectificó y finalmente hizo su juramento como vicepresidenta segunda, su nuevo cargo.

A continuación llegó el turno del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo; el titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la de Medio Ambiente y Energía, María González Corral; la responsable de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián; el de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino; el de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez; la de Educación, María Pardo, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presidió el acto que reunió a numerosas personas en el patio central del Colegio de la Asunción, ya que las familias y allegados de todos los consejeros les quisieron acompañar este lunes. También estuvo entre los presentes el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, acompañado por el vicepresidente primero de la Cámara autonómica, Carlos Menéndez, y los secretarios Daniel de la Rosa, Rocío Lucas y Susana Suárez.

Compartieron la primera fila con ellos el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación vallisoletana, Conrado Íscar, que acudieron a un acto que también contó con la presencia del alcalde de León, José Antonio Diez, y de los presidentes de las instituciones propias: Enrique Cabero del CES, Agustín Sánchez de Vega del Consultivo y Mario Amilivia del de Cuentas. De igual forma, también estuvieron el desde hoy exconsejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el expresidente de las Cortes José Manuel Fernández Santiago.

Asimismo, tampoco quisieron perderse el acto los presidentes de las diputaciones de Ávila, Carlos García; de Burgos, Borja Suárez; de Soria, Benito Serrano, y de Zamora, Javier Faúndez, entre otras autoridades políticas y representantes de la sociedad civil, como el presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, o el secretario general de UGT en la Comunidad, Óscar Lobo.

Tras la intervención pública del presidente autonómico, el nuevo Ejecutivo tomó camino del edificio de la Presidencia de la Junta, donde se realizó la foto oficial en las escalinatas y se celebró la primera reunión del Consejo de Gobierno de este mandato.