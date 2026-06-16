Aena adjudica al Laboratorio Acústico de la ULE e Incosa la medición de los aeropuertos de Baleares y Levante por 2,8 millones

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El Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León, a través de la UTE que conforma con Incosa, desarrollará los trabajos de evaluación del impacto acústico del ruido aeroportuario en el interior de viviendas situadas en el entorno de distintos aeropuertos de la red de Aena en las zonas de Baleares y Levante por un montante superior a los 2,8 millones de euros.

La actuación será posible después de que la UTE haya resultado adjudicataria de dos de los cuatro lotes en los que Aena divide el contrato de asistencia técnica para el desarrollo de los planes de aislamiento acústico en los aeropuertos de su red, dando así continuidad a una línea de actuación que se inició en el año 2017.

Así lo ha anunció la rectora, Nuria González, quien remarcó la confianza que una entidad como Aena deposita en la "capacidad técnica, científica y profesional" de los equipos del Laboratorio de Acústica, a la par que ha puesto en valor la colaboración universidad-empresa para “afrontar con garantías proyectos de gran complejidad y de alcance nacional”.

Una idea en la que coincidió el director de Operaciones de Incosa, Delfín García, que calificó la alianza entre ambas entidades como un ejemplo de éxito, a la par que destacó que la experiencia técnica de Incosa y el alto grado de especialización del Laboratorio de Acústica permiten abordar con las máximas garantías y ofrecer resultados fiables orientados a mejorar las condiciones acústicas y la calidad de vida de las personas que residen en las proximidades de los aeropuertos.

Tras varios años de actuaciones en aeropuertos como Barcelona, Girona, Reus, Ibiza o Menorca, el grueso de la actividad del nuevo contrato se concentrará en aquellas zonas donde todavía permanecen viviendas pendientes de análisis. En concreto, los trabajos se centrarán principalmente en el entorno del aeropuerto de Palma de Mallorca, dentro del lote de Baleares, adjudicado por 1,2 millones de euros, así como en los aeropuertos de Alicante y Valencia, incluidos en el lote de Levante, cuyo importe supera los 1,6 millones de euros.

Se trata de las áreas que concentra actualmente el mayor volumen de viviendas pendientes de evaluación dentro de los planes de aislamiento acústico promovidos por Aena. Los trabajos se desarrollarán tanto en viviendas particulares como en otros edificios especialmente sensibles al ruido, como centros docentes, sanitarios o asistenciales ubicados en el entorno aeroportuario.

Así lo destacó el director del Laboratorio de Acústica, Jesús Cepeda, que recordó que los trabajos consistirán en realizar ensayos y mediciones acústicas de alta precisión para determinar los niveles reales de ruido provocados por el sobrevuelo de aeronaves en el interior de viviendas y edificios sensibles situados en el entorno de los aeropuertos. A partir de esos datos se evaluará el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa y, cuando resulte necesario, se propondrán medidas correctoras para mejorar el aislamiento de los inmuebles.

Cepeda recordó además que el Laboratorio de Acústica Aplicada cuenta con acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) desde hace quince años para la realización de este tipo de ensayos, una certificación imprescindible para participar en estos contratos y que sitúa a la Universidad de León entre las escasas instituciones académicas que colaboran con Aena en este ámbito.

La ejecución del contrato movilizará a cerca de una veintena de profesionales entre ambas entidades, aproximadamente la mitad pertenecientes al Laboratorio de Acústica Aplicada, y permitirá reforzar la plantilla vinculada al proyecto mediante nuevas incorporaciones especializadas.

En el anterior contrato, desarrollado entre 2020 y 2025, la UTE realizó estudios en alrededor de 5.000 viviendas ubicadas en el entorno de estos aeropuertos, cifra que se espera igualar e incluso superar durante esta nueva etapa. “Se trata de actuaciones que tienen una repercusión directa en miles de personas, ya que permiten comprobar si las viviendas cuentan con el aislamiento adecuado y, cuando es necesario, proponer medidas para mejorar su confort acústico", señaló el responsable de Acústica de Incosa, Ricardo Tascón.