Castilla y León abre una gran base de datos de patología y riesgo cardiovascular para impulsar la investigación clínica y de salud pública

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad presentará mañana, 18 de junio, los principales resultados del Estudio de riesgo de enfermedad cardiovascular 2024, la mayor investigación poblacional realizada en Castilla y León sobre riesgo cardiovascular, que permitirá comparar la situación actual con la registrada hace 20 años y evaluar el impacto que han tenido sobre la salud de la población factores como el envejecimiento, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado o los cambios en los hábitos de vida.

La jornada científica, organizada por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, servirá para dar a conocer los principales resultados obtenidos en una muestra representativa de la población de la Comunidad y confrontarlos con los del estudio realizado en 2004, considerado una de las principales referencias epidemiológicas sobre enfermedad cardiovascular en Castilla y León. Será la base para adoptar nuevas estrategias o revisar las actuales, con el objetivo de promoción y prevención de la enfermedad.

El encuentro, según ha podido saber Ical, acogerá la presentación de la gran base de datos de patología y riesgo cardiovascular de Castilla y León, una infraestructura científica concebida para facilitar el acceso de la comunidad investigadora a información clínica y epidemiológica de alto valor y promover nuevos proyectos de investigación clínica y de salud pública.

Permitirá confrontar la fotografía obtenida hace 20 años, cuando el 38,77 por ciento de la población presentaba hipertensión arterial, el 40,28 por ciento tenía sobrepeso, el 21,79 por ciento obesidad y el 28,94 por ciento niveles elevados de colesterol o triglicéridos. Dos décadas después, los investigadores podrán comprobar qué factores han mejorado, cuáles han empeorado y qué impacto han tenido las estrategias de prevención desarrolladas durante este periodo.

Más de 4.000 personas

Con este estudio, que comenzó en otoño de 2024, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León ha logrado una radiografía actualizada del riesgo cardiovascular de la población. La investigación se ha desarrollado sobre una muestra representativa de más de 4.000 personas y ha contado con la participación de profesionales de Atención Primaria distribuidos por toda la Comunidad.

Los participantes han sido sometidos a exámenes de salud, encuestas sobre factores de riesgo y hábitos de vida, analíticas para determinar parámetros bioquímicos y electrocardiogramas. Además, el trabajo incorpora información genómica obtenida a partir de muestras biológicas con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la susceptibilidad individual a desarrollar enfermedad cardiovascular.

La comparación con los datos obtenidos hace 20 años permitirá analizar la evolución de factores como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones del colesterol o el tabaquismo, así como evaluar el impacto que han tenido sobre la salud de la población los cambios demográficos y los nuevos estilos de vida. Todo, sin olvidar que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad y representan una parte muy importante de la carga asistencial del sistema sanitario.

La fotografía de 2004

La investigación desarrollada hace dos décadas permitió elaborar la primera gran radiografía cardiovascular de Castilla y León. El trabajo se realizó sobre una muestra de más de 4.000 personas mayores de 15 años e incluyó encuestas de salud, exploraciones clínicas, analíticas de sangre y electrocardiogramas.

Los resultados reflejaron una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Casi cuatro de cada diez castellanos y leoneses tenían hipertensión arterial; más del 62 por ciento presentaba exceso de peso u obesidad; prácticamente tres de cada diez sufrían alteraciones del colesterol o los triglicéridos y uno de cada cuatro era fumador.

El trabajo arrojó que el riesgo cardiovascular de la población de Castilla y León en 2004 era moderado, pero con altas prevalencias de los factores clásicos, con la excepción del tabaquismo, puesto que las tasas de fumadores (24,68 por ciento de la población) y ex fumadores (21,78 por ciento) eran más bajas que en el conjunto del país. El 38,77 por ciento de los castellanos y leoneses tenía la tensión alta y cerca de la mitad presentaba sobrepeso, el 40,28 por ciento. Además, el 21,79 por ciento era obeso y uno de cada cuatro ciudadanos, el 28,94 por ciento, tenía el colesterol o los triglicéridos altos, ligeramente por encima de la media nacional.

El trabajo se realizó a partir de encuestas a 4.012 personas mayores de 15 años y 4.000 tomas de sangre. Se revisaron más de 2.000 electrocardiogramas y se almacenaron más de 20.000 tubos con muestras biológicas de los encuestados para sucesivos estudios.

Aquella investigación permitió además crear una cohorte poblacional que ha seguido siendo objeto de análisis durante los últimos veinte años y generó una valiosa colección de muestras biológicas e información clínica utilizada posteriormente en diversos trabajos científicos.

Uno de los aspectos más novedosos de la jornada será la presentación de la gran base de datos de patología y riesgo cardiovascular de Castilla y León, concebida como una infraestructura científica abierta a investigadores y profesionales sanitarios. La iniciativa permitirá impulsar nuevos estudios epidemiológicos, clínicos y de salud pública, así como ampliar las posibilidades de explotación científica de la información generada por la Red Centinela Sanitaria.

La Red Centinela

La Red Centinela Sanitaria de Castilla y León es un sistema específico de información orientado a la vigilancia en salud pública y a la investigación epidemiológica, basado en la colaboración voluntaria de profesionales sanitarios del Sistema de Salud de Castilla y León.

La RCSCyL tiene su origen en la Red de Médicos Centinelas que, en 1989 y en el marco de un proyecto de investigación, comenzó a trabajar con la colaboración de 127 médicos generales. En 1991 se añadió una muestra de pediatras de Atención Primaria con el fin de recoger información más precisa de la población infantil.

Tras la publicación en octubre de 2006 de la Orden que regula su organización y funcionamiento, se abrió la participación al personal de Enfermería, pasando a denominarse Red Centinela Sanitaria de Castilla y León. En la actualidad está formada por alrededor de 330 profesionales sanitarios, entre los que se encuentran 139 médicos de Familia, 22 pediatras, 128 enfermeros, 37 epidemiólogos, técnicos de apoyo y personal administrativo.

A lo largo de las últimas décadas se ha consolidado como una de las principales herramientas de investigación poblacional de la Comunidad y ha permitido desarrollar numerosos estudios sobre enfermedades crónicas, hábitos de vida y problemas emergentes de salud pública.