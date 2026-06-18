Así detuvo la Guardia Civil al atracador que tenía atemorizados a los farmacéuticos rurales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 31 años de edad y nacionalidad española por diversos delitos contra el patrimonio, entre los que se encuentra el asalto a una farmacia de la localidad vallisoletana de Magaz de Pisuerga el pasado 2 de junio, según informó Ical. Este hecho despertó el lógico temor de los farmacéuticos rurales de las localidades del entorno.

El pasado mes de mayo se comenzó a investigar cuatro robos en diferentes viviendas de la localidad de Santibáñez de Valcorba, donde se sustrajeron diversos efectos como monedas de colección, un arco de tiro deportivo y una escopeta de caza. Igualmente, se puso en marcha un dispositivo para intentar esclarecer un robo con intimidación en el que el autor, que iba totalmente cubierto y encapuchado, utilizó un arma de similares características a la robada en Santibañez de Valcorba, para sustraer la recaudación en metálico de una farmacia de la localidad de Magaz de Pisuerga.

Los investigadores, percatándose que se podía tratar del mismo autor, comenzaron una investigación conjunta. Ayer, según confirmaron a Ical fuentes del Instituto Armado, se realizaron dos registros en inmuebles de las localidades de Palencia y Grijota, donde fueron recuperados gran parte de los efectos sustraídos en las viviendas de Valladolid, así como la ropa y calzado con la que ocultó su identidad en el robo de la farmacia.

El detenido también está acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y de falsificación de placas de matrícula

El detenido fue presentado hoy en el Tribunal de Instancia de Palencia Plaza número 1, que decretó su ingreso en prisión provisional.