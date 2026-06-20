Las cuentas de 2027 aplicarán a las ayudas sociales la prioridad nacional

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, avanzó ayer que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027 permitirán aplicar el principio de la prioridad nacional a las ayudas de vivienda o sociales, así como dar pasos en la desregulación, en el fomento de la natalidad o en el apoyo al campo, los autónomos y las familias. Todo ello, insistió, va «unido» a la aprobación de estas cuentas, las primeras del Ejecutivo de coalición de PP y Vox.

Pollán se refirió a los primeros pasos dados este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta que ordenó las cuatro tareas con las que comienza la elaboración de los presupuestos de 2027, previstos como el objetivo principal del pacto de 324 medidas suscrito por PP y Vox. En ese sentido, el vicepresidente primero, que tomó posesión de su cargo este lunes, destacó que estos primeros días han estado marcados por un trabajo «muy intenso», tanto en su departamento como en el resto de consejerías que gestiona Vox, porque han tratado de ponerse «al día», de «recopilar información» y de revisar lo que está «pendiente», antes de plantear nuevos proyectos.

Asimismo, Carlos Pollán destacó que mantiene una relación «buena», «fluida» y «cordial» con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como sucedió durante las negociaciones del acuerdo de gobierno. Además, señaló que el PP y su presidente en Castilla y León entendieron desde «el primer momento» el papel que debía tener Vox.

Igualmente, el vicepresidente garantizó que las políticas de desregulación van a afectar al resto de consejerías del Gobierno autonómico, siguiendo la línea ya emprendida por Extremadura y Aragón, donde PP y Vox iniciaron antes esta nueva etapa. Además, prometió «atacar» desde su departamento las políticas de inmigración ilegal de Pedro Sánchez. Con ello, aseguró que van a demostrar que «se va a empezar a gobernar de verdad para la gente de aquí y no para la que viene de fuera».

Al respecto, Carlos Pollán, que defendió la necesidad de que PP y Vox se entiendan en el ámbito nacional para echar del Gobierno a la «mafia» socialista, hizo hincapié en el papel que jugará la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para combatir las políticas climáticas que a su juicio «tanto daño han hecho» al campo en un momento en el que se ha declarado la alerta por riesgo de incendio hasta el próximo 23 de junio. Finalmente, el vicepresidente primero precisó que esta cuestión, que calificó de «bandera», será una de las prioridades de Agricultura.

Hace hincapié en el papel que jugará la Consejería de Agricultura para combatir las políticas climáticas