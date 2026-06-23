Casi 49.000 funcionarios pasan por los cursos de formación de la Eclap

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El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, puso en valor ayer el Plan de Formación y Aprendizaje de la Escuela de Administración Pública (Eclap) para este año, que incluye más de 1.100 acciones formativas, que abarcan desde competencias digitales e inteligencia artificial, hasta prevención de riesgos laborales, pasando por idiomas, y destacó que el pasado año fueron casi 49.000 los empleados públicos de la Junta que pasaron por esta formación.

Gonzalez Gago realizó estas declaraciones antes de inaugurar en Feria de Valladolid la jornada «Formación y Aprendizaje en la Administración Pública» organizada por Eclap, en la que se dieron cita especialistas para mejorar la formación dentro de la administración, con especial atención al papel de la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento y las nuevas formas de aprendizaje basadas en la colaboración y la experiencia práctica.

El consejero también destacó la necesidad de que los empleados públicos actualicen de forma continua sus conocimientos para adaptarse a las nuevas tecnologías. «No basta con acceder a la Administración mediante un proceso selectivo; es imprescindible seguir formándose de manera permanente para poder responder a las nuevas necesidades de los ciudadanos y mejorar los servicios públicos». Además de destacar la buena valoración de los cursos de Eclap que hacen los propios trabajadores públicos, que conceden a esta formación una nota media de un 4,3 sobre cinco, González Gago apuntó la necesidad de modernizar la formación de los empleados públicos por un factor social, ya que cada vez las exigencias ciudadanos son mayores, y un factor tecnológico debido a la importancia que tienen las nuevas tecnologías en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

El consejero también destacó que el Plan de Formación también se ha elaborado teniendo en cuenta las propuestas de los propios empleados, que enviaron hasta 485 sugerencias a través del buzón de participación de la Eclap, «algo que refuerza la idea de una formación construida entre todos, no solo desde la Administración».

Al mismo tiempo, hizo referencia a la importancia del Portal de Gestión del Conocimiento de la Eclap que, con 1.400 contenidos, durante este año ya ha recibido casi 290.000 visitas, y anunció que se está «acometiendo un proceso muy importante en nuevas tecnologías de diagnóstico y certificación en competencias digitales, que permite que cada empleado público puede conocer su nivel y orientar su formación gracias con a sistema de autodiagnóstico, al que ya se han sometido 6.870 trabajadores.

Uso de la IA

González Gago también remarcó iniciativas como la guía práctica para usar la inteligencia artificial y un curso sobre IA que formará a 3.000 empleados. Además se han ofertado 63 cursos de competencias digitales con 3.730 plazas y en breve se pondrá en marcha otro obligatorio sobre ciberseguridad para 18.000 trabajadores.

«La transformación digital no depende solo de la tecnología, sino de las personas, de su capacidad para aprende, adaptarse y aplicar ese conocimiento al servicios de los ciudadanos, por lo que la Junta seguirá impulsando el aprendizaje en el día, ya que una Administración que aprende es una Administración que mejora».

El Portal de Gestión del Conocimiento de la Eclap que, con 1.400 contenidos, durante este año ya ha recibido casi 290.000 visitas